محكمة أمريكية تطالب كوريا الشمالية بدفع تعويض 501 مليون دولار عن وفاة طالب أمريكي

طالبت محكمة أمريكية اليوم الاثنين بيونجيانج بدفع تعويض قدره 501 مليون دولار فيما يتعلق بتعذيب ووفاة الطالب الجامعي الأمريكي أوتو ورومبير العام الماضي.

وفارق ورومبير الحياة بعد إطلاق سراحه من الأسر في كوريا الشمالية.

ورفع والدا الشاب دعوى قضائية ضد كوريا الشمالية في أبريل نيسان بشأن وفاة ابنهما. وكان الطالب البالغ من العمر 22 عاما قد دخل السجن في كوريا الشمالية من يناير كانون الثاني 2016 إلى أن عاد لبلاده وهو في حالة غيبوبة في يونيو حزيران 2017.

وتوفي ورومبير بعد أيام قليلة من وصوله لبلاده، وقال الطب الشرعي في ولاية أوهايو إن سبب الوفاة كان نقص الاكسجين والدم في المخ.

