«بنك التنمية»: لا قوائم انتظار .. ودليل إجرائي لإقراض الأسر المنتجة في الربع الأول

رجح سعيد الزهراني، مساعد المدير العام لقطاع التمويل الأصغر في بنك التنمية الاجتماعية، إطلاق الدليل الإجرائي لإقراض الأسر المنتجة في الربع الأول من 2019، وذلك من خلال لجنة دائمة جرى تشكيلها مع 12 وزارة وجهة حكومية. وقال الزهراني لـ"الاقتصادية"، إن لائحة الأسر المنتجة ستحتوي على تنظيم متكامل لأوضاع الأسر المنتجة، وسترفع حجم تمويلها في 2019 إلى الضعف.

وأوضح أن لائحة الأسر المنتجة، التي أقر مجلس الوزراء نقلها منذ شهرين إلى البنك، تستهدف خمسة أمور رئيسة، تتمثل في تنظيم أوضاع الأسر المنتجة والجوانب المالية المتعلقة بالحقوق المستردة لتلك الأسر والتدريب والتأهيل والتسويق والنفاذ لطرق التسويق، وأخيرا كيفية تقديم منتجاتها للمجتمع.

وفيما يتعلق بقوائم الانتظار، أكد الزهراني أن البنك لا توجد لديه قوائم انتظار، مبينا أنه أقرض منذ تأسيسه ثلاثة ملايين مواطن ومواطنة، علما بأنه يشترط أن يكون المتقدم عاطلا عن العمل.

ومن المتوقع أن يبدأ العمل بلائحة الأسر المنتجة بعد شهر من الآن بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء؛ حيث تضمن القرار تخصيص مبلغ مالي للبرنامج من مخصصات الضمان الاجتماعي لدى وزارة المالية لا يقل عن 240 مليون ريال سنوياً.

وتعرف اللائحة الأسر المنتجة بالتي تتكون من فرد أو أكثر، وتقيم في مسكن واحد بسبب صلة القربى، وتمارس فيه أو خارجه أياً من النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي.

وتسعى اللائحة إلى تنظيم أوضاع الأسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها، ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها، ودعم الأسر المنتجة مادياً ومعنوياً، وتستهدف تدريب الأسر المنتجة، وتأهيلها، ومساعدتها على جعل منتجاتها قادرة على المنافسة وعلى تسويقها محلياً ودولياً.

وذلك علاوة على العمل على إيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها أو التي يمكن تأهيلها للقيام بها؛ لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر، وتعمل على توسيع مشاركة المرأة السعودية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعاطلين عن العمل، في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى المساهمة في تحويل شريحة من الأسر من مستهلكة إلى منتجة.