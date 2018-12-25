خادم الحرمين يؤكد أهمية تطوير الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير





استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة بالرياض أمس، كبار المسؤولين في وزارة الصحة والمهتمين والمعنيين بالصحة في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة.

وفي بداية اللقاء، تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين، خلال اللقاء، اهتمام الدولة بالقطاع الصحي ودوره في تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية، مشيرا إلى أهمية تقديم الخدمات الصحية وتطورها وفق أعلى المعايير.

حضر الاستقبال، الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة، والدكتور محمد القاسم رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، والدكتور هشام الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، والدكتور ماجد الفياض المشرف العام التنفيذي على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.