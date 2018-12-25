الملك يثني على دور الأزهر في نشر العلم الشرعي وخدمة قضايا الأمة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض أمس، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بفضيلته في المملكة، مثنيا على دور الأزهر في نشر العلم الشرعي، وخدمة قضايا الأمة الإسلامية.

بدوره، عبر شيخ الأزهر عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على كرم الضيافة، منوها بما تقدمه المملكة من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والشيخ الدكتور سعد الشثري المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور نزار مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية، وأحمد قطان وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، ومحمد عبدالسلام مستشار شيخ الأزهر.