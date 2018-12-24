الصين تنوي إلغاء بعض رسوم الواردات والصادرات في 2019

تخطط الصين لإلغاء رسوم الصادرات والواردات المفروضة على عدد من السلع في عام 2019، بما في ذلك ضريبة تصدير على الوجبات البديلة التي تستخدم في غذاء الحيوانات، وذلك من أجل توفير إمدادات من المواد الخام في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وقالت وزارة المالية في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين إن رسوم الواردات المفروضة على ما تسمى بالوجبات البديلة ستُلغى اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني 2019.

وبينما استأنفت الصين بعض مشترياتها من فول الصويا الأمريكي، فإن الرسوم المفروضة على بذور الزيت الأمريكية ما زالت قائمة. وقد يكون من شأن إلغاء الرسوم على الوجبات البديلة المساهمة في تحسين الاعتماد على إمدادات غذاء الحيوانات في الصين وفقا لما ذكره محللون.

وقالت مونيكا تو المحللة لدى شنغهاي جيه.سي إنتليجنس "هذا بشكل أساسي استعداد ليوم مطير، حيث لم تبدأ المشتريات التجارية من فول الصويا الأمريكي، وإلى الآن الشركات المملوكة للدولة وحدها هي التي اشترت".

أضافت "على الرغم من أن حجم واردات الوجبات البديلة ليس بهذه الضخامة، فإنها من الممكن أن تحل محل الصويا. (إلغاء الضريبة) يوفر للمستخدمين المزيد من الخيارات بشكل أساسي".

والولايات المتحدة ثاني أكبر موردي فول الصويا للصين. ووصلت قيمة هذا المكون في التجارة بين البلدين إلى 12 مليار دولار في عام 2017.