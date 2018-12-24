موجة البيع في الأسهم الأمريكية تتفاقم مع تشكيل وزارة الخزانة لـ "مجموعة أزمة"

تفاقمت موجة بيع الأسهم الأمريكية في جلسة تعاملات قصيرة قبيل عطلة عيد الميلاد اليوم الاثنين، مع قلق المستثمرين من تحرك وزارة الخزانة لتشكيل مجموعة أزمة، إضافة إلى تطورات سياسية أخرى.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 653.1 نقطة، أو ما يعادل 2.91 في المئة، إلى 21792.27 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 65.32 نقطة، أو 2.70 في المئة، إلى 2351.3 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 140.08 نقطة، أو 2.21 في المئة، إلى 6192.92 نقطة.