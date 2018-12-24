الذهب يبلغ أعلى مستوى في 6 أشهر مع هبوط الأسهم

ارتفع الذهب اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى في ستة أشهر بفعل انحسار الإقبال على المخاطرة مع تراجع أسواق الأسهم وفي ظل المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي على نحو قاد المستثمرين إلى السعى للملاذ الآمن في المعدن الأصفر.
وجرى تداول الذهب في التعاملات الفورية عند 1268.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1857 بتوقيت جرينتش في تعاملات هزيلة قبيل عطلة عيد الميلاد. وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوى له منذ أواخر يونيو حزيران عند 1269.49 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وصعد الذهب في تسوية العقود الأمريكية الآجلة 1.1 بالمئة إلى 1271.80 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1246.20 دولار للأوقية.
وزادت الفضة بنحو واحد في المئة إلى 14.73 دولار للأوقية، في حيت انخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 782.50 دولار للأوقية.
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