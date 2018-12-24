النفط يهبط 6% وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد

هبطت أسعار النفط بأكثر من ستة بالمئة إلى أدنى مستوى في أكثر من عام اليوم الاثنين مع تضرر الأسواق من مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي وخام القياس العالمي مزيج برنت أدنى مستوى منذ عام 2017 خلال الجلسة، مما جعل الخامين على مسار الهبوط بنحو 40 بالمئة خلال الربع.وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي أدنى مستوى منذ 22 يونيو حزيران 2017، بينما بلغ خام برنت أدنى مستوى منذ 17 أغسطس آب 2017.وتعرضت الأسواق على كافة مستويات الأصول لضغوط مع تنامي المخاوف بشأن النمو بفعل إغلاق الحكومة الأمريكية. واتجه المستثمرون إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب وأدوات الدين الأمريكية.وجرت تسوية العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 42.53 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 3.06 دولار، أو ما يعادل 6.7 بالمئة، خلال الجلسة.وانخفض خام برنت 3.35 دولار للبرميل، أو 6.2 بالمئة، في التسوية إلى 50.47 دولار للبرميل.وهبط برنت 11 يالمئة الأسبوع الماضي مسجلا أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2017، بينما سجلت العقود الأمريكية الآجلة أدنى مستوى منذ يوليو تموز 2017، ليصل حجم هبوط العقدين إلى 35 بالمئة خلال الربع.واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا في وقت سابق هذا الشهر على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من يناير كانون الثاني لكبح المعروض.وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أمس الأحد إن أوبك وحلفاءها سيعقدون اجتماعا استثنائيا إن لم تكف التخفيضات لتحقيق التوازن في السوق.