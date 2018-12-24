ارتفاع حصيلة ضحايا تسونامي في إندونيسيا إلى 373 قتيلا

أعلنت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا اليوم الأثنين ارتفاع حصيلة ضحايا موجات المد العاتية" تسونامي" التي ضربت البلاد إلى 373 قتيلا. وأضافت الوكالة أن عدد المصابين بلغ 1500، كما أن هناك 128 شخصا مازالوا في عداد المفقودين. وكانت موجات المد العاتية قد اجتاحت مناطق ساحلية في الجزء الجنوبي من جزيرة سومطرة والساحل الغربي لجاوة ليلة أمس الأول السبت. وتردد أن سبب التسونامي الانهيارات الأرضية التي وقعت تحت سطح البحر نتيجة ثوران بركان ماونت اناك كراكاتو. وقد تم إرسال الآلاف من أفراد الشرطة والجيش بالإضافة إلى المتطوعين من الصليب الأحمر وجماعات الإغاثة الأخرى للمناطق الأكثر تضررا لمساعدة الناجين والبحث عن الجثث.
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