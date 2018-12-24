مفوضة الاتحاد الأوروبي للتجارة تستبعد العودة إلى السياسة في بلدها السويد

استبعدت مفوضة التجارة بالاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم العودة إلى الحياة السياسية في بلدها السويد، بعد استكمال فترة عملها في المفوضية الأوروبية في أكتوبر من العام القادم.

وقالت في مقابلة مع صحيفة "سفينسكا داجبلادت" نشرتها اليوم الاثنين، :"سئمت من السياسة. ليس لدي فكرة فيما يمكنني القيام به بدلا منها. لدي بعض الأوراق التي ربما يتعين علي التعامل معها، وهناك زوج وطفلان سيشاركون في اتخاذ القرار".

وأضافت :"طريق السياسة شديد الصعوبة. وأنا ممتنة للغاية لإتاحة الفرصة لي. ولكن حان الوقت للقيام بشيء آخر ووضع خط عند هذا الحد".

وكان تردد أن مالمستروم ستكون الزعيمة المستقبلية للحزب الليبرالي السويدي، الذي يعاني في استطلاعات الرأي.

وفي المقابلة، رفضت التعليق على دور حزبها السابق في تشكيل حكومة جديدة في بلادها.

وأشارت إلى أنها تركز حاليا على استكمال المفاوضات التجارية المختلفة التي يخوضها الاتحاد الأوروبي.