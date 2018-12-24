الإمارات : منتجو النفط سيعقدون اجتماعا استثنائيا إن لم تكف التخفيضات

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الأحد إنه إذا لم تكف تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها والبالغة 1.2 مليون برميل يوميا سيعقد المنتجون في أوبك وخارجها اجتماعا استثنائيا وسيفعلون ما هو ضروري لتحقيق التوازن في سوق الخام العام المقبل.

وذكر الوزير في مؤتمر صحفي خلال اجتماع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) بالكويت أن تمديد الاتفاق الموقع في أوائل ديسمبر بخصوص تخفيضات إنتاج النفط لن يكون مشكلة، وسيفعل المنتجون ما تطلبه السوق.

وقال "ماذا لو يكون الخفض بمليون ومئتين (برميل يوميا) غير كاف؟ أقول لك إذا لم تكن كافية سوف نجتمع ونرى ما هو كاف ونقوم به.

"الخطة مدروسة جدا (خطة خفض الإنتاج) لكن إذا لم تعمل، نحن دائما في منظمة أوبك لدينا القدرة على الدعوة لاجتماع استثنائي، عقدنا قبل ذلك اجتماعات استثنائية".

وأضاف المزروعي أنه إذا تطلب الأمر التمديد لستة أشهر أخرى فسيحدث ذلك دون أي مشكلات.

كانت أوبك ومنتجون من خارجها بقيادة روسيا اتفقوا في مطلع الشهر الجاري على خفض الإنتاج بكميات تفوق توقعات السوق.

ورغم ذلك، انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة لأدنى مستوى منذ الربع الثالث من 2017، حيث أدى فائض المعروض العالمي إلى عزوف المشترين قبل عطلات على مدى الأسبوعين المقبلين.

وقال المزروعي إن اجتماع لجنة المراقبة المشتركة بين أوبك والمستقلين سيعقد في باكو نهاية فبراير أو بداية مارس، في الوقت الذي يهدف فيه المنتجون لإعادة السوق إلى الاتزان الذي كانت عليه في صيف 2018.

كان المزروعي يتحدث في مؤتمر صحفي مع محافظ الكويت في أوبك هيثم الغيص ووزير النفط العراقي ثامر الغضبان ووزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني.

