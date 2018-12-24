"أكوامان" يتصدر إيرادات دور السينما بأكثر من 67 مليون دولار

تصدر فيلم الحركة والمغامرات والخيال العلمي (أكوامان) إيرادات دور السينما بأمريكا حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد. وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته كل من جايسون موموا وآمبر هيرد ووليام دافو ونيكول كيدمان إيرادات بلغت 67.4 مليون دولار. وجاء في المركز الثاني الفيلم الموسيقي (ماري بوبينز ريتيرنز) والذي يشارك في بطولته كل من إيميلي بلنت ولين مانويل ميراندا وميريل ستريب وإيميلي مورتيمير محققا إيرادات بلغت 22.2 مليون دولار.

في المركز الثالث جاء فيلم المغامرات والخيال العلمي (بامبلبي) الذي يشارك في بطولته كل من هيلي ستاينفيلد وجون سينا بإيرادات بلغت 21 مليون دولار. وتراجع إلى المركز الرابع فيلم الرسوم المتحركة (سبايدر مان : إنتو ذا سبايدر فيرس) الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كل من جيك جونسون وشاميك مور وهيلي شتيفيلد محققا إيرادات بلغت 16.7 مليون دولار. وجاء في المركز الخامس فيلم "ذا ميول" أحدث أفلام النجم والمخرج كلينت إيستوود والذي يشارك في البطولة أيضا مع برادلي كوبر وأندي جارسيا وتايسا فارميجا محققا إيرادات بلغت 10 ملايين دولار.