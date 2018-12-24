94 منشأة متعثرة استفادت من «استدامة الشركات»

قال لـ"الاقتصادية" المهندس عبدالعزيز الزامل رئيس اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف السعودية؛ إن اللجنة تعمل على دراسة بعض الممكنات والمحفزات لقطاع الصناعة مثل تقديم إعفاءات في مدخلات الإنتاج أو الإعفاءات الجمركية.

وأوضح أن اللجنة تعمل مع وزارة المالية على برنامج لدعم وتحفيز الشركات والمصانع من خلال المشتريات الحكومية، حيث يتم إلزام المشاريع الحكومية بشراء المنتجات المحلية.

وأشار إلى أنه تم بالتنسيق مع وزارة المالية إنشاء برنامج "استدامة الشركات"، بهدف معالجة المنشآت التي لديها إشكالية في التمويل أو تواجه بعض التعثر، مبينا أنه تقدم للبرنامج حتى الآن 100 منشأة متعثرة، إذ تم الانتهاء من مشكلات 94 منشأة، في حين يتبقى ست أخرى سيتم إلحاقهم بالبرنامج في وقت لاحق للاستفادة منه.

وقال الزامل "جار العمل مع 13 مصنعا ضمن لجنة استدامة الشركات لدعم المصانع، حيث تم تمويل مصنع واحد من بين الـ13، إذ يبلغ مقدار الدعم في مجلس الغرف 500 مليون ريال"، موضحا أنه تم دراسة أوضاع أكثر من 7000 مصنع في المملكة، حيث تبين حاجة عدد منهم إلى المساعدة.

يشار إلى أن الصناعة الوطنية حققت نجاحا ملحوظا في الأسواق المحلية والخارجية، وبدأت بالتغلب على التحديات التي كانت تواجهها في السابق مثل ضعف التمويل وشراء الشركات والقطاعات الحكومية للمنتج الوطني بنسبة قليلة، وذلك بسبب ضعف متابعة هذا الأمر من الجهات المعنية، إضافة إلى تحديات أخرى، وكذلك انخفاض معدل الرسوم الجمركية على الواردات الأجنبية التي أصبحت تنافس المنتجات الوطنية محليا لانخفاض أسعارها.