الأسهم السعودية تمتص ضغط "المصارف".. والسيولة دون 3 مليارات ريـال

تراجعت الأسهم السعودية بنحو 22 نقطة لتفقد 0.3 في المائة وتغلق عند 7730 نقطة، بعدما عوضت نحو 86 في المائة من الخسائر قبل نهاية الجلسة.

وكانت السوق قد تراجعت بنحو 2 في المائة أثناء التداولات بضغط من القطاع المصرفي إلا أن القطاع عاود الارتفاع، ليصبح الضاغط الأكبر في نهاية الجلسة "المواد الأساسية". وأشير في التقرير الأسبوعي إلى أن السوق معرضة للتراجع إلى مستويات 7600 نقطة وأن التراجع المتوقع في المصارف سيكون مؤقت وهو ما حدث في جلسة أمس. ولم تؤثر التسويات التي تمت بشكل جوهري على المركز المالي للمصارف، كما أنها لن تؤثر في التدفقات النقدية المستقبلية التي تلعب دورا في تقييم الأسهم، ويظل القطاع يتداول بمكررات منخفضة والتي تعكس تحفظ السوق تجاه القطاع بعدما ظهرت قضية الخلاف على الزكاة في مطلع العام كما جاء في التقارير السنوية لها.

ومن الناحية الفنية لا تزال السوق دون المتوسطات ويعطي ذلك إشارة سلبية استعادة مستويات 7811 نقطة مهمة لتحسين القراءة وتجاوز متوسط 200 يوم عند 7950 نقطة سيعيد شهية المخاطرة للسوق. ولا تزال مستويات 7600 نقطة دعما للتداولات.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7753 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 7589 نقطة فاقدا 2.12 في المائة، في نهاية الجلسة عوض المؤشر معظم الخسائر ليغلق عند 7730 نقطة فاقدا 22 نقطة بنسبة 0.24 في المائة. وتراجعت السيولة 16 في المائة بنحو 550 مليون ريال لتصل إلى 2.8 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 13 في المائة بنحو 18 مليون سهم لتصل إلى 116 مليون سهم متداول بمعدل تدوير 0.21 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 23 في المائة بنحو 29 ألف صفقة لتصل إلى 101 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "التأمين" بنسبة 0.9 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.5 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.4 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 2.5 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنسبة 2.5 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.6 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 30 في المائة بقيمة 866 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بقيمة 662 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 13 في المائة بقيمة 368 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "متلايف" بالنسبة القصوى ليغلق عند 23.86 ريال، يليه "أسيج" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 19.26 ريال، وحل ثالثا "ميدغلق للتأمين" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 16.80 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الأسماك" بالنسبة القصوى ليغلق عند 34 ريالا، يليه "أمانة للتأمين" بنسبة 7.8 في المائة ليغلق عند 25.45 ريال، وحل ثالثا "عناية" بنسبة 5.9 في المائة ليغلق عند 23 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بنسبة 11 في المائة بقيمة 332 مليون ريال، يليه "الإنماء" بنسبة 11 في المائة بقيمة 315 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 264 مليون ريال بنسبة 9 في المائة.

*وحدة التقارير الاقتصادية