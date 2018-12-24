الملك: «الجنادرية» يجسد تراث المملكة ويعزز التواصل الثقافي العالمي





قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إن المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" يجسد تراث المملكة ويعكس تنوع التراث في السعودية، مؤكدا في كلمة ألقاها خلال استقباله في قصر اليمامة بالرياض أمس، ضيوف "الجنادرية 33" من المفكرين والأدباء، أن المهرجان يسهم في تعزيز التواصل الثقافي العالمي.

واستهل خادم الحرمين الشريفين كلمته بقوله: "أرحب بكم ضيوفا على المملكة العربية السعودية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثالثة والثلاثين، كما أرحب بمشاركة إندونيسيا الشقيقة ضيف شرف هذه الدورة.

وأضاف: إن هذا المهرجان يجسد تراث المملكة، ويعكس تنوع التراث في بلادنا، ويسهم في توعية الأجيال الشابة بهذا التراث، كما يسهم المهرجان في تعزيز التواصل الثقافي العالمي، وما وجودكم هنا إلا دليل على ذلك.

وتابع: تمثل الثقافة بمفهومها الشامل قاسما مشتركا أساسيا بين شعوب العالم وعاملا مهما لتعزيز الأمن والسلم وترسيخ مفهوم التعايش والحوار العالمي من أجل مستقبل أفضل.

واختتم خادم الحرمين الشريفين كلمته بقوله: أرحب بكم مجددا في المملكة، متمنيا لكم جميعا التوفيق.

وفي ختام الاستقبال، تشرف ضيوف﻿﻿ المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.