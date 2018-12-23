عدد الناجين من السرطان .. تقدم لا يخلو من التحديات

يطور أطباء وعلماء إرشادات علاجية للناجين من مرض السرطان مع تزايد عدد من يعيشون عقودا بعد تشخيص الإصابة، لكن تقريرا أمريكيا يشير إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتحسين جودة الرعاية الطبية للناجين من هذا المرض العضال، بحسب "رويترز".ومر أكثر من عقد منذ أصدرت الأكاديمية الوطنية للطب في الولايات المتحدة تقريرها المحوري عن الناجين من السرطان، الذي حفز أوساط المهتمين برعاية المرضى في 2006.ودعا التقرير إلى تغيير طريقة التفكير في الأمر، بدلا من التركيز فحسب على علاج الأورام؛ إذ حث على تقليل المشكلات الصحية التي تستمر طوال العمر؛ بسبب الأورام الخبيثة أو الجراحة أو العلاج والإشعاع.وقال الباحثون في تقرير نشرته دورية المعهد الوطني للسرطان، إن كثيرا من التوصيات التي وردت في تقرير عام 2006 لم تنفذ بالكامل على الرغم من تحقيق تقدم.وقال الدكتور رون كلاين، كبير باحثي التقرير، وهو من مركز تطوير برنامجي ميديكير وميديكيد في بالتيمور، "من بين الإنجازات العظيمة إدراك التحديات المتواصلة التي يواجهها الناجون من السرطان بعد العلاج، مثل تسمم أعضاء في الجسم، أو الشيخوخة المبكرة بسبب العلاج الكيماوي، والآثار المترتبة على العمليات الجراحية، والضغوط النفسية التي تتمثل في عدم معرفة إن كان السرطان سيعود، والأعباء المادية بسبب العلاج الذي يستمر أحيانا فترات طويلة، ربما لأجل غير مسمى".وأضاف، "إدراك وجود هذه التحديات يدفع قادة المجال إلى تطوير واختبار نماذج جديدة لرعاية الناجين، والتساؤل عن جودة تلك الرعاية التي يتلقونها".ويقول فريق كلاين، إن صدور تقرير الأكاديمية الوطنية للطب أدى إلى تحسن الخدمة التي يقدمها القائمون على الرعاية الصحية لمساعدة المرضى وأسرهم على استيعاب أهمية مرحلة ما بعد العلاج.فعلى سبيل المثال، يوصي ذلك التقرير بأن يحصل المرضى على خطط للرعاية الصحية بعد النجاة؛ لمساعدتهم خلال الفحوص الدورية والعلاج بعد الانتهاء من علاج الورم ذاته.