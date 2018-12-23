قراصنة صغار يجنون آلاف الجنيهات عبر لعبة فورتنايت

يجني الأطفال في عمر 14 عاما، آلاف الجنيهات الاسترلينية أسبوعيا، من عملهم في شبكة قرصنة دولية تستهدف مستخدمي لعبة الإنترنت الشهيرة فورتنايت.وتحدث نحو 20 من قراصنة اللعبة للـ"بي بي سي"، وقالوا إنهم يسرقون حسابات اللاعبين التي يستخدمونها في الدخول إلى اللعبة، ثم يبيعونها مرة أخرى مقابل أموال تحول إليهم عبر الإنترنت.ويمكن الاشتراك في لعبة فورتنايت مجانا، لكنها تحقق عائدات تزيد على مليار جنيه استرليني، من خلال بيع "أشكال جلود" للاعبين تستخدم لتغيير شكل ومظهر الشخصية في اللعبة، إضافة إلى عائدات الإعلانات المعروضة أثناء اللعب.وأشعل هذا المنافسة في السوق السوداء الصاعدة لهذه اللعبة الشعبية. ويستطيع القرصان بيع الحسابات التي يسطو عليها مقابل مبالغ متفاوتة تبدأ من 25 بنسا "ربع جنيه استرليني"، وقد تصل إلى مئات الجنيهات للحساب الواحد.ويقوم اللاعب بشراء أشياء أثناء اللعب لتحسين وتجميل شكل الشخصية فقط، ولا يحصل على أي قدرات إضافية.وامتنعت شركة إبيك التي أنشأت اللعبة، عن التعليق على التحقيق، لكنها قالت إنها تعمل على تحسين أمن الحسابات.وقال أحد القراصنة البريطانيين إنه كان يلعب "فورتنايت" في وقت سابق من هذا الصيف، وعمره 14 عاما، حين أصبح هو نفسه ضحية للقرصنة.وفي حديث معه من غرفة نومه، عبر دردشة فيديو وكان يرتدي قبعة بيسبول ووضع منديلا على وجهه لإخفاء هويته، قال الشاب إنه أنفق نحو 50 جنيها استرلينيا من مصروفه ليشتري جلودا لتغيير شكل الشخصية، التي يلعب بها، قبل أن يتلقى رسالة غيرت كل شيء.