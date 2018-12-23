"أبل": تزايد طلبات الحكومات للحصول على بيانات المستخدمين

كشفت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "أبل"، التي تنتج الهواتف الذكية "آيفون" والكمبيوتر اللوحي "آيباد"، النقاب عن زيادة عدد الطلبات التي تلقتها من الحكومات في مختلف دول العالم للحصول على بيانات تتعلق بمستخدمي أجهزتها خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب "الألمانية".وأصدرت الشركة تقريرها نصف السنوي لشفافية أعمالها، الذي يكشف بالتفصيل طلبات الحكومات والمؤسسات الخاصة للحصول على معلومات مستخدمي أجهزتها لأغراض مختلفة. ومع وجود أكثر من 1.3 مليار جهاز من إنتاج "أبل" مستخدمة حول العالم، فإن رغبة الحكومات في الحصول على بيانات المستخدمين تزايدت خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك النصف الأول من العام الماضي.وبحسب التقرير، فقد تلقت "أبل" 32342 طلبا من مختلف دول العالم؛ حيث جاء 42 في المائة من هذه الطلبات من ألمانيا.وأشارت "أبل" إلى أن الزيادة الكبيرة في طلبات البيانات في ألمانيا ارتبطت أساسا بتحقيقات في سرقة هذه الأجهزة.وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني من حيث عدد طلبات الحصول على بيانات بـ 4570 طلبا. وكانت "أبل" قد تلقت 29718 طلبا خلال النصف الثاني من العام الماضي.وكانت "أبل" تنشر في الماضي تقريرا موجزا يتضمن كمية محدودة من البيانات، بما في ذلك عدد الأجهزة التي تم طلب بيانات عنها في كل دولة، وعدد الأجهزة التي تم تقديم البيانات الخاصة بها.