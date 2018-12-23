تحسبا للكوارث .. ملاجئ عسكرية للأثرياء فقط

أظهرت صور "مثيرة" مخططا كبيرا لتحويل مئات المستودعات العسكرية إلى أكبر ملجأ "للبقاء على قيد الحياة" على سطح الأرض، تحسبا لكوارث الكرة الأرضية.وستتسع ملاجئ "فيفوس إكس بوينت" لخمسة آلاف شخص، قرب منطقة "بلاك هيلز" في ولاية داكوتا الجنوبية في الولايات المتحدة، وفقا لصحيفة "ميرور".وستخصص ملاجئ "فيفوس إكس بوينت" للقادرين ماديا فقط؛ حيث يصل سعر المستودع الواحد إلى 35 ألف دولار، إضافة إلى مبلغ 100 دولار سنويا.ويتسع المستودع الواحد لـ24 شخصا، وسيتم تخزين حاجات كل مشتر، مثل السيارات والتحف الفنية حتى الحيوانات الأليفة، ويمكن تصميمه حسب رغبة كل شخص.وانتشر فيديو إعلاني للمخازن العسكرية التي أطلق عليها "مخابئ يوم القيامة" على وسائل التواصل الاجتماعي، ولاقى "تشكيكا" من قبل بعض الأشخاص.وكتب أحدهم: "ماذا سيحصل عندما ينفد الطعام والوقود، وتتوقف الأجهزة الكهربائية عن العمل؟".