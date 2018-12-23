جديد التطور .. صورة بدقة 200 مليار بيكسل

وصلت شركة صينية بالتطور في التصوير الفوتوغرافي إلى مراحل جديدة، عندما التقطت صورة لمدينة صينية، بحجم وجودة غير مسبوقتين، بحسب "سكاي نيوز".
وقامت شركة "جينكون تكنولوجي" الصينية، بالتقاط صورة لمدينة شانغهاي من على قمة برج "أورينتيل بيرل"، بجودة وصلت إلى 195 جيجابيكسل؛ أي نحو "200 مليار بيكسل".
ويتيح حجم الصورة العملاق للشخص تكبيرها لدرجة تتيح له رؤية المارة في شوارع شانغهاي. وجاءت الصورة بتقنية 360 درجة؛ حيث بالإمكان تحريكها حول البرج في كل اتجاهات المدينة، ثم التكبير حتى تتضح وجوه المارة على الأرض.
وبالمقارنة، يبلغ حجم الصور التي تلتقطها عدسات الهواتف الذكية المتقدمة اليوم، 12 ميجابيكسل تقريبا، ورغم جودة صور الهواتف الحديثة، إلا أنها تبدو "ضئيلة" جدا مقارنة بالصورة التي يبلغ حجمها 195 ألف ميجابيكسل.
وتعرض موقع الشركة التي التقطت الصورة للعطل، بسبب الزيارات الكثيرة للموقع الإلكتروني، للاطلاع واستكشاف الصورة "العملاقة" المنشورة عليه.
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