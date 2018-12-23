إندونيسيا: لا أجانب بين ضحايا تسونامي

ذكرت الهيئة الوطنية الإندونيسية لمواجهة الكوارث أنه ليس هناك أي أجانب بين ضحايا أمواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت المناطق الساحلية حول مضيق سوندا، طبقا لما أوردته وكالة "انتارا" الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وقال رئيس مركز المعلومات والمتحدث باسم الهيئة، سوتوبو بورونوجروهو اليوم الأحد "ليس هناك أجانب بين الضحايا القتلى. جميعهم إندونيسيون".

وارتفعت حصيلة قتلى تسونامي إلى 222 شخصا والمصابين إلى 843 ، طبقا لما ذكرته الهيئة.

ومازال عدد الضحايا يرتفع سريعا، حيث تشير أحدث المعلومات إلى زيادة أكثر من 50 شخصا عن رقم رسمي صادر قبل ساعات فقط.

ويُعتقد أن تسونامي ناجم عن نشاط بركان جبل "ماونت اناك كراكاتاو"، على بعد حوالي 50 كيلومترا قبالة الشاطئ.