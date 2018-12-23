خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة الميت على الأمير طلال بن عبدالعزيز

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض صلاة الميت على الأمير طلال بن عبدالعزيز. ولدى وصوله كان في استقباله الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين والأمير أحمد بن عبدالعزيز والأمير مقرن بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأبناء الفقيد كل من الأمير الوليد بن طلال والأمير خالد بن طلال والأمير تركي بن طلال نائب أمير عسير والأمير عبدالعزيز بن طلال والأمير عبدالرحمن بن طلال والأمير منصور بن طلال والأمير محمد بن طلال والأمير مشهور بن طلال. وقد أدى الصلاة على الفقيد كلا من الشيخ محمد بن خليفة نائب رئيس مجلس العائلة في البحرين والأمير مولاي إسماعيل والشيخ شخبوط بن نهيان سفير الامارات لدى السعودية وعدد من المسؤولين.

كما أدى الصلاة على الفقيد كل من الأمير تركي الفيصل والأمير محمد بن ناصر أمير جازان والأمير منصور بن سعود والأمير تركي بن عبدالله والأمير سعود بن سعد والأمير خالد بن سعد والأمير سعود بن مساعد والأمير نايف بن سعود والأمير الدكتور تركي بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير متعب بن ثنيان والأمير محمد بن مشاري والأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير متعب بن عبدالله والأمير فيصل بن خالد أمير عسير والأمير سطام بن سعود والأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والأمير محمد بن نواف سفير السعودية لدى بريطانيا والأمير سعد بن محمد والأمير الدكتور مشعل بن عبدالله والأمير فيصل بن سعود والأمير تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والأمير نهار بن سعود والأمير بندر بن سعود المستشار في الديوان الملكي والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام مستشار خادم الحرمين الشريفين وعدد من الأمراء ومفتي عام المملكة والعلماء وكبار المسؤولين. وقد ووري جثمان الفقيد بمقبرة العود.