"نوكيا" تعود بقوة وتطلق هاتفا بـ 5 كاميرات بدقة عالية وتقنية ثلاثية الأبعاد

تستعد نوكيا لإطلاق هاتف بقدرات تصوير فائقة مطلع العام المقبل. وأشار الموقع إلى أن الهاتف الذي ستظهره نوكيا في معرض "MWC" القادم للتقنيات سيحمل اسم "9 PureView" وسيتميز بكاميرا أساسية بـ 5 عدسات بدقة 41 ميغابيكسل قادرة على التقاط صور عالية الدقة يمكن تحويلها إلى لقطات "3D" بحسب "روسيا اليوم".

وسيزود هذا الهاتف بتقنية "Bluetooth 5.0" التي تعد أسرع بـ 4 مرات في نقل البيانات من تقنيات "Bluetooth" الموجودة حاليا بالإضافة إلى بطارية بسعة 4150 ميللي أمبير وشاشة بمقاس 6 بوصات. ومن المفترض أن يتميز الجهاز بأداء سريع بفضل معالجه "Qualcomm Snapdragon 845" وذاكرة الوصول العشوائي بحجم 8 غيغابيات ونظام التشغيل الحديث "Android 9 Pie".