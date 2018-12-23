ينبع .. مناقشة إنشاء أول جمعية تهتم بالسياحة والتراث

ناقش سامر العنيني مدير هيئة السياحة والتراث الوطني في ينبع، أخيرا، مع عمر السناني، مدير مكتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظة، أهمية العمل المشترك والتعاون المتبادل لتحقيق الأهداف والتوجهات الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية في المملكة في مجال توطين الوظائف، وتوقيع شراكة بين الطرفين. وقال العنيني إن اللقاء كان مثمرا؛ حيث تمت مناقشة دعم إنشاء جمعية تختص بالسياحة والعناية بالتراث، من خلال تحفيز المهتمين بالسياحة والتراث، وتحديد أهداف تلك الجمعية للاعتماد عليها في تشغيل وتفعيل المواقع التراثية.

وأوضح أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اعتمدت مبكرا نهج الشراكة منذ تأسيسها كوسيلة مبتكرة لتفعيل أدائها وبرامجها المشتركة مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، الأمر الذي هدف إليه اللقاء مع إدارة مكتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ينبع؛ لمناقشة توطين وإيجاد الوظائف فعلياً في قطاع السياحة، ومناقشة الالتقاء بمديري الموارد البشرية بقطاع الإيواء والمشغلين كافة؛ لحصر الوظائف السياحية، والتواصل مع لجنة التوطين بخصوص ضبط المنشأة، التي تزاول النشاط من دون نسبة التوطين المطلوبة.

وأفاد بأن سياحة ينبع مستمرة في التواصل مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص؛ لتوقيع الشراكات التي تخدم الطرفين، مشيرا إلى أن السياحة نجحت في الفترة الماضية في توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع الشركاء بعدد من المنتجات السياحية. من جهته، أيد مدير مكتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المواضيع المطروحة في اللقاء، وتم التركيز على سرعة إنشاء الجمعية السياحية التراثية.