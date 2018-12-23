ضجيج أطفال في لندن يكلف أسرة 135 ألف دولار

ضجيج أطفالك قد يجر عليك الكثير من المتاعب في المستقبل لكنك لن تتصور أبدا ما جرى لزوجين قاضتهما جارتهما لنفس السبب. وقال "سكاي ميوز" إن سرفناز فولادي 39 سنة قاضت الزوجين اللذين يسكنان فوق شقتها في العاصمة البريطانية بسبب "الضجيج غير المحتمل" لأطفالهما. وقالت سرفناز إن الأسرة التي تعيش فوق مسكنها مكونة من زوجين وثلاثة أطفال. مضيفة أنها لم تعد تتحمل ضجيجهم الذي كان يوقظها في منتصف الليل ويمنعها من النوم.

وتابعت أنها منذ 2010 وهي تعاني من نفس المشكلة. مشيرة إلى أنها تواصلت أكثر من مرة مع العائلة دون جدوى. وحكمت محكمة في لندن لصالح المشتكية حيث قضت بدفع الزوجين مبلغ يناهز 107 آلاف جنيه إسترليني لجارتهما (نحو 135 ألف دولار) كما أمرتهما بـ"فعل اللازم للحيلولة دون تكرار المشكل". واستأنفت الأسرة الصغيرة الحكم، لكن المحكمة العليا أيدت قرار المحكمة الأول كما طلبت منها تركيب "عازل الصوت" في الغرف لمنع تصدير أصوات الأطفال الصاخبة.