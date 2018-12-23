ترمب يدرس إمكانية إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي

ناقش دونالد ترامب في جلسات خاصة إمكانية إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول بعد قرار هذه المؤسسة التي تقوم بمهام البنك المركزي رفع معدّلات الفائدة، خلافا لرغبة الرئيس الأميركي، حسب معلومات نشرتها وسائل إعلام أميركية ونفاها وزير الخزانة. وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفض الاحتياطي الفدرالي التعليق على هذه المعلومات أو توضيح ما إذا كانت خطوة من هذا النوع تستند إلى أساس قانوني. ونقلت شبكة "سي ان ان" الإخبارية عن مصدرين مطلعين على هذه المناقشات أن دونالد ترامب بدأ بسبر آراء مستشاريه حول قانونية إجراء من هذا القبيل من شأنه أن يحدث خضّة في أسواق العالم أجمع. غير أن وزير الخزانة ستيفن منوتشن أكد في تغريدات على تويتر إنه تحدث مع الرئيس الجمهوري الذي قال له ما يلي "أنا لا أوافق بتاتا على سياسة الاحتياطي الفدرالي. أعتقد أن رفع معدّلات الفائدة أمر فظيع به في هذه الفترة، لا سيما في ضوء المفاوضات التجارية المهمة الجارية، لكنني لم أقترح يوما صرف الرئيس جاي باويل ولا أظنني أملك الحق في القيام بذلك".