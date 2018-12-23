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أخبار اقتصادية- عالمية

ارتفاع وتيرة نمو قطاع الاتصالات في الصين خلال أول 11 شهرا من العام

بكين : د ب ا
أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد أن وتيرة نمو قطاع الاتصالات في الصين ارتفعت خلال أول 11 شهرا من العام.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا " أن عائدات القطاع بلغت 1.2 تريليون يوان ( نحو 174 مليار دولار أمريكي) في الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضيين، بارتفاع بنسبة 2.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقالت وزارة الاتصالات إن عدد مالكي الهواتف المحمولة بلغ 1.56 مليار شخص في نهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع بنسبة 10.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
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