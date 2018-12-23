ارتفاع وتيرة نمو قطاع الاتصالات في الصين خلال أول 11 شهرا من العام

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد أن وتيرة نمو قطاع الاتصالات في الصين ارتفعت خلال أول 11 شهرا من العام.وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا " أن عائدات القطاع بلغت 1.2 تريليون يوان ( نحو 174 مليار دولار أمريكي) في الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضيين، بارتفاع بنسبة 2.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقالت وزارة الاتصالات إن عدد مالكي الهواتف المحمولة بلغ 1.56 مليار شخص في نهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع بنسبة 10.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.