السعودية توسع دائرة العمل التعاوني بعقود لتأسيس 135 جمعية جديدة

قال سليمان الزبن وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن الوزارة تعكف حاليا على إنشاء إدارة استراتيجية، لعقد شراكات مع المؤسسات المانحة ذات الكفاءة والقدرة المالية.

وأكد لـ"الاقتصادية"، خلال إبرام عقود طلبات تأسيس 135 جمعية تعاونية في مختلف المجالات في منطقة مكة المكرمة أمس، أنه سيتم العمل مع المؤسسات المانحة بحسب تخصص كل مؤسسة، إذ توجد مؤسسات مانحة في التمويل، وأخرى مانحة في التدريب، وغير ذلك من التخصصات.

وتضم العقود التي تم إبرامها؛ الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، ومجال الطاقة، والسياحة، والصحي، والإسكان، والتعليم، والصناعة، والتسويق، والإعلام الرقمي، والعلاقات العامة وغيرها، وذلك لتعزيز العمل التعاوني والإسهام في التنمية المجتمعية.

وأكد الدكتور عبدالله بن كدمان رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية، أن المجلس يسعى إلى توسيع دائرة العمل التعاوني من خلال تدشين الجمعيات التعاونية في مناطق المملكة، ورفع العدد من 243 جمعية قائمة حاليا إلى 2000 جمعية تعاونية بحلول 2030م، ونشر ثقافة العمل التعاوني.

وقال إن المجلس يحث على تطوير القطاع التعاوني لتحقيق الكفاءة واستدامة الموارد وتبادل المنافع، مثمنا دعم المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، غير المحدود لمجلس الجمعيات التعاونية في التوسع في العمل التعاوني ونشره بين أفراد المجتمع، من خلال المتابعة والاهتمام والدعم المستمر، فضلا عن التسهيلات والخدمات وغيرها التي تدعم القطاع التعاوني في شتى المجالات. وشهد الحفل المقام بهذه المناسبة تقديم أوراق عمل عن الجمعيات التعاونية، وعن وزارة البيئة والمياه والزراعة قدمها محمد العيد، وورقة عمل عن وزارة الإسكان "الإسكان التنموي" قدمها المهندس مشاري الجويرة.

وبين أن المجلس يسعى إلى التعاون مع عديد من القطاعات والبرامج لتحقيق أهدافه نحو مجتمع تعاوني متكاتف، لافتا إلى أن هذه الجمعيات التعاونية تأتي لتقدم خدماتها التنموية والمجتمعية لسكان منطقة مكة المكرمة، وتعزيزا للعمل التعاوني ونشر ثقافته بين أفراد المجتمع، للنهوض به ومواكبة "رؤية المملكة 2030"، نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.