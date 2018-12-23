«البلديات»: تراجع أعداد المقاولين المصنفين 12.5 % في 3 أشهر

تراجع عدد المقاولين المصنفين لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية 12.5 في المائة خلال أقل من ثلاثة أشهر.

وبحسب وكالة تصنيف المقاولين، التابعة للوزارة، بلغ عدد المقاولين المصنفين 3500 مقاول مصنف في 13 منطقة خلال الربع الرابع من العام الجاري وحتى يوم أمس، مقارنة بنحو أربعة آلاف بنهاية الربع الثالث من 2018.

وتصدرت منطقة الرياض عدد المقاولين المصنفين بـ 1562 مقاولا تليها منطقة مكة المكرمة بـ607 مقاولين، ثم المنطقة الشرقية بـ607 مقاولين.

في حين بلغ عدد المقاولين المصنفين العاملين في أكثر من مجال نحو 16.5 ألف، حيث تصدر مجال المباني بـ 2798 مقاولا، يليه مجال الأعمال كهربائية بـ2152 مقاولا، ثم مجال أعمال المياه والصرف الصحي بـ1987 مقاولا.

وأطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية في وقت سابق من هذا العام مبادرة "تطوير نظام تصنيف المقاولين"، الذي استهدف تحفيز المقاولين السعوديين لتحسين أدائهم، ورفع ممارسات الشفافية والاستدامة، ومشاركة صناعة التشييد في نظام التصنيف، وذلك في إطار برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020.

وحرصت الوزارة على تطوير معايير التصنيف الحالية، واعتماد إجراءات تصنيف تتمتع بمزيد من الشفافية والبساطة والدقة، مع إضافة مجالات تصنيف شاملة ومتوافقة مع النظم العالمية، بهدف تطوير أداء واستدامة صناعة التشييد في المملكة.

وركزت المبادرة على تطوير نموذج تصنيف المقاولين المتضمن تصنيف مقاولين مؤهلين ونموذج متابعة أداء وتطوير مستمر للمقاولين. وبشأن نموذج تصنيف المقاولين فتتضمن المبادرة إضافة مختلف المجالات المعنية بصناعة قطاع التشييد "التشغيل والصيانة، والخدمات" بما يتوافق مع الأنظمة المحلية والعالمية، وكذلك الدرجة السادسة لاستيعاب جميع المقاولين تحت مظلة التصنيف، وأيضا الدرجة الممتازة لتشمل المقاولين المميزين المنفذين للمشاريع الكبرى مع تشجيع الاندماج والتحول لشركات مساهمة.

وتشمل المبادرة كذلك تطوير المعايير الفنية الحالية "المشاريع والجهاز العامل" إضافة معايير الجودة وإدارة المشاريع والصحة والسلامة والاستدامة وتطوير المعايير المالية، مع اعتماد منهجية تحقق الحد الأدنى من المتطلبات الفنية والمالية لكل درجة ومجال تصنيف.

وتتضمن أتمتة جميع عمليات التصنيف، حيث أصبح التقديم واتخاذ الإجراءات إلكترونيا للحصول على تصنيف فوري، وبالتالي يتم الحصول على شهادة التصنيف إلكترونيا، من خلال الربط مع الجهات ذات العلاقة وتبادل المعلومات.

من جانب آخر يعمل المجلس البلدي لمدينة الرياض على فكرة إنشاء بلديات رئيسة ذات صلاحيات أكبر، بما يتوافق مع الصلاحيات المتاحة للأمانة، لتكون بمنزلة "أمانات مصغرة"، تفعيلا لـ"رؤية 2030"، وذلك بعدما رأت لجنة التطوير والجودة للخدمات البلدية بالمجلس أن كثرة البلديات الفرعية محدودة الصلاحيات لا تحقق الهدف الذي يتوقعه المواطنون من وراء إنشائها.