المضاربات تقفز بالقيمة السوقية للشركات المدرجة ذات الخسائر المتراكمة 40 % خلال شهرين

اتجهت المضاربات في سوق الأسهم السعودية خلال الشهرين الماضيين إلى الشركات ذات الخسائر المتراكمة وبصورة واضحة، لتقفز بقيمتها السوقية بمتوسط 39.8 في المائة، محققة بذلك مكاسب بلغت 2.87 مليار ريال.

وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات "تداول"، فإن الشركات ذات الخسائر المتراكمة، والبالغ عددها 12 شركة مدرجة، حققت خلال الفترة من 22 تشرين الأول (أكتوبر) الى 19 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، أعلى تداولات مقارنة بآخر عامين، إضافة إلى تسجيل بعض من تلك الشركات تداولات تاريخية.

وسيطرت الشركات الخاسرة على قيم التداولات بشكل واضح خلال الأسبوع الماضي، بنحو 17.7 في المائة من قيم التداول في السوق السعودية، مع الأخذ في الاعتبار أنه تم استثناء الشركات الموقفة عن التداول خلال الشهرين الماضيين أو الموقفة قبل ذلك.

وتصدرت شركة عناية للتأمين المكاسب السوقية بنحو 67.6 في المائة، حيث قفزت القيمة السوقية بنحو 495.9 مليون ريال لتصل إلى نحو 733.2 مليون ريال، تلتها شركة الأسماك التي حققت مكاسب سوقية بنحو 63.2 في المائة وبقيمة 477 مليون ريال لتصل القيمة السوقية للشركة إلى نحو 755 مليون ريال.

وحققت شركة أمانة للتأمين مكاسب بنحو 207.2 مليون ريال تعادل 53.6 في المائة، فيما أتت رابعا شركة أنعام القابضة بمكاسب سوقية بلغت نسبتها 37.4 في المائة.

فيما حققت كل من شركة زين السعودية والأهلية للتأمين مكاسب بلغت نسبتها نحو 23 في المائة خلال الشهرين الماضيين، كذلك حققت كل من شركتي تهامة وميدغلف للتأمين مكاسب بنحو 21 في المائة لكل منهما.

وكانت تداولات الأسبوع الماضي للسوق السعودية قد بلغت نحو 15.2 مليار ريال شكلت تداولات الشركات الخاسرة نحو 17.7 في المائة منها وبقيمة بلغت 2.68 مليار ريال، وذلك يعكس تحول المضاربات إليها وبشكل واضح، إضافة إلى تحقيق ثلاث شركات تداولات تاريخية خلال الأسبوع وهي شركة أمانة وعناية للتأمين وكذلك شركة الأسماك.

وحققت الأولى تداولات تعد الأعلى على الإطلاق فيما حققت عناية للتأمين تداولات هي الأعلى في نحو ست سنوات (منذ عام 2012)، بينما سجلت شركة الأسماك تداولات خلال الأسبوع الماضي تعد الأعلى منذ عام 2007.

وكانت هيئة سوق المال قد أعلنت في وقت سابق عن الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها 20 في المائة فأكثر من رأسمالها.

وتهدف هذه الإجراءات والتعليمات إلى تنظيم الآلية الخاصة بالتعامل مع تلك الشركات، ومن أهمها أنه يجب على الشركة أن تفصح للجمهور فورا بإعلان مستقل عند بلوغ خسائرها المتراكمة 20 في المائة فأكثر، إضافة إلى وضع علامة على الشركة في موقع "تداول"، إضافة إلى وجود خطة تنفيذية للشركات التي بلغت الخسائر 50 في المائة فأكثر من رأسمالها.



*وحدة التقارير الاقتصادية