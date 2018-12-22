خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية عزاء من رئيس دولة الإمارات في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء من خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز.

وعبر رئيس دولة الإمارات عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلاً المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتي عزاء مماثلتين من محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

