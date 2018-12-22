الليل الساطع.. تقنية التصوير الثورية الجديدة من "سامسونج"

كشفت تقارير في مجال الهواتف الذكية أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية تعمل على تطوير خاصية التصوير الليلي.

وأشارت التقارير إلى أن سامسونغ تقوم، بصورة منفردة، بتطوير هذه الخاصية، الشبيهة بتقنية "الرؤية الليلية" الجديدة في جوجل.

واكتشفت مجموعة من مطوري أكس دي إيه، هذه الخاصية المقبلة، التي سيطلق عليها اسم "الليل الساطع" في شفرة النسخة الأخيرة من نظام التشغيل "أندرويد باي" الخاصة بهاتف غالاكسي نوت 9 بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وهذه الخاصية تتم بواسطة التقاط مجموعة متعددة من اللقطات المتزامنة قبل أن يتم تجميعها معا للوصول إلى الصورة النهائية.

وبحسب التشفير لهذه الخاصية، فإنه سيترك للمستخدم مسألة التقاط صور ساطعة حتى في أكثر الأحوال قتامة وإعتاما.