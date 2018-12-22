حلقات زحل تفقد 10 آلاف كيلوغرام في الثانية

ما يجعل كوكب زحل مميزا بين كواكب المجموعة الشمسية هو حلقاته، لكن العلماء يعتقدون أن هذه الحلقات قد تختفي في غضون 100 مليون سنة فقط، وهي فترة ليست طويلة بالنسبة لعمر الكوكب الغازي نفسه، وهو نحو 4 مليارات سنة.

هذه النتيجة هي الخلاصة التي توصل إليها العلماء في وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" بشأن الحلقات التي تتألف بشكل أساسي من الجليد والغبار الكوني والغازات.

ويقول العلماء في ناسا إن هذه الحلقات تخضع لجاذبية كوكب زحل فتسقط على شكل "أمطار حلقية" على سطحه بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وقال قائد فريق البحث ومؤلف الدراسة في ناسا جيمس أودونهيو في بيان "نقدر أن الأمطار الحلقية، التي تتساقط على سطح الكوكب، خلال نصف ساعة، بكمية من المياه تعادل بركة سباحة أولمبية".

وأضاف أنه لهذا السبب وحده، فإن نظام الحلقات سيختفي خلال 300 مليون سنة، لكن إذا أضفنا لذلك المقاييس التي أجرتها مركبة كاسيني لتساقطات مادة الحلقات على خط استواء زحل، فهذا يعني أن الحلقات ستختفي في غضون 100 مليون عام".