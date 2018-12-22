أغذية المبيدات الحشرية.. الفراولة تتصدر "القائمة المرعبة"

خلص تقرير أميركي إلى أن 70 في المئة من الخضراوات والفواكه تحتوي على 230 نوعا من بقايا المبيدات الحشرية، التي يعتقد أن لها أضرارا على صحة الإنسان، من بينها تراجع الخصوبة.

واعتمد تحليل التقرير، الذي أعدته مجموعة العمل البيئية في الولايات المتحدة، على عينات اختبرتها وزارة الزراعة الأميركية، وفق ما أوردت مجلة "تايم".

ووجد الباحثون أن الفراولة والسبانخ يحتويان على أعلى نسبة من بقايا المبيدات الحشرية بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وعلى سبيل المثال، فقد احتوت عينة من الفراولة على 20 نوعا من بقايا المبيدات، فيما احتوت عينة من السبانخ على ما يوازي ضعفي البقايا الموجودة في بقية الخضراوات والفواكه من ناحية الوزن.

واحتل هذان المنتجان قائمة بـ 12 نوعا من الخضراوات والفواكه، التي تحتوي أعلى تركيز من بقايا المبيدات، واحتوت القائمة أيضا على : الدراق، والتفاح، والعنب، والخوخ، والكرز، والكمثرى، والبندورة، والكرفس، والبطاطا، والفلفل الحلو.

وقالت المجموعة إن النتائج هذا العام لم تختلف كثيرا عن نتائج العام الماضي.

وتعرّف بقايا المبيدات الحشرية على أنها تلك البقايا التي تظل عالقة فوق المحاصيل الزراعية بعد انتهاء عملية الرش، وعادة ما تقوم الهيئات الرقابية بتحديد نسبة قصوى مسموح بها لتلك البقايا.

لماذا تعتبر بقايا المبيدات خطيرة؟

منذ العام 1996، أقرت قوانين في الولايات المتحدة تكلف وكالة حماية البيئة في البلاد، بدراسة وتنظيم استخدام المبيدات بعد التوصل إلى وجود صلة بينها وبين آثار سلبية على صحة الإنسان، وقد جرى حظر استخدام العديد منها.

وأشارت دراسة حديثة إلى وجود صلة قوية بين التعرض لبقايا المبيدات الحشرية وانخفاض نسبة الخصوبة.

وقدمت مجموعة العمل الأميركية قائمة بما سمتها "أنظف" الفواكه والخضراوات من ناحية وجود بقايا مبيدات حشرية عليها:

1. الأفوكادو

2. الذرة الحلوة

3. الأناناس

4. الكرنب

5. البصل

6. البازيلاء الحلوة المجمدة

7.ببايا

8.نبات الهليون

9.المانجو

10.باذنجان