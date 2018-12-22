لأول مرة في الشرق الأوسط.. الروبوت يدير مستشفى في دبي

تستعد دبي للبدء في تنفيذ أول مستشفى في الخليج والشرق الأوسط يدار بالروبوت. وأعلنت إدارة المستشفى، أن هيئة الصحة في دبي سجلت المستشفى ومنحته الموافقات المبدئية، للبدء في تنفيذه ، تمهيدا للافتتاح بحلول العام المقبل. وقال مسعود محمد بن مسعود رئيس مجلس إدارة المستشفى، في بيان اليوم ، إن المشروع يحمل إسم مستشفى "الروبوتيك الدولي دبي"، ومن المقرر أن يدار وفقا لتقنيات الذكاء الإصطناعي فائق الدقة، والروبوت في غرف العمليات. ويضم المستشفى 100 سرير و12 عيادة متخصصة وأربع غرف عمليات، منها غرفة عمليات متطورة باستخدام الروبوت، وقسم للطوارئ، و قسم للأشعة ، ومختبر ، وصيدلية ذكية. وأوضح أن مستشفى" الروبوت الدولي دبي" سيوفر خدمة التشخيص وإجراء الجراحات المتطورة بإستخدام الروبوت والأقمار الصناعية، وممارسة الطب عن بعد.
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