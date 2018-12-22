105 مليارات دولار استثمارات دول الخليج في الاتحاد الأوروبي

بلغت استثمارات دول الخليج في الاتحاد الأوروبي 92 مليار يورو (105 مليارات دولار) بنهاية عام 2017، مقابل 98 مليار يورو (112 مليار دولار) استثمرها التكتل الأوروبي في دول الخليج العربية إضافة إلى العراق واليمن.ووفقا لمكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)، فإن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمستثمرين مقيمين في الاتحاد الأوروبي في بقية دول العالم بلغ سبعة تريليونات يورو (8.4 تريليون دولار) في نهاية عام 2017 بتراجع بنسبة 4.8 في المائة مقارنة بنهاية عام 2016.وأشار إلى أن الاستثمارات التي تحتفظ بها بقية دول العالم داخل الاتحاد الأوروبي بقيت مستقرة تقريبا عند 6.2 تريليون يورو (7.1 تريليون دولار) في نهاية عام 2017، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.أوضح التقرير أنه في نهاية عام 2017 استقطبت الولايات المتحدة 34.7 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر للاتحاد الأوروبي في العالم بقيمة بلغت 2.5 تريليون يورو (2.8 تريليون دولار) متقدمة بكثير على سويسرا 979 مليار يورو (1.1 تريليون دولار) ثم الصين 328 مليار يورو (376 مليار دولار).كما استحوذ الاستثمار الأمريكي المباشر على 34.7 في المائة أي نحو تريليون يورو (2.5 تريليون دولار) من إجمالي استثمارات العالم في الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2017 تلاه من سويسرا 802 مليار يورو (920 مليار دولار) والمراكز المالية الخارجية في برمودا 572 مليار يورو (656 مليار دولار).