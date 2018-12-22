إقبال قوي على الأصول الآمنة مع تصاعد مخاوف النمو العالمي

انخفضت أسعار الذهب أمس، مع صعود الدولار بعض الشيء مقابل عملات منافسة، لكن المخاوف بشأن النمو العالمي أبقت الإقبال على الأصول الآمنة قويا، ما دعم الأسعار قرب أعلى مستوياتها في ستة أشهر.

ووفقا لـ "رويترز"، فإن الذهب انخفض 0.2 في المائة في التعاملات الفورية إلى 1257.01 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 1100 بتوقيت جرينتش، بعدما كان قد قفز 1.3 في المائة في الجلسة السابقة، وسجل أعلى مستوى منذ 26 حزيران (يونيو) الماضي، عند 1266.40 دولار للأوقية.

وهبط المعدن في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 في المائة إلى 1261.10 دولار للأوقية.

من جهتهم، أكد لـ "الاقتصادية" عدد من المحللين، أن أسعار الذهب عالميا ألقت بظلالها على السوق المحلية، حيث انخفضت الأسعار بعد أن وصلت عند مستوى 151 ألف ريال للكيلو.

وقال أحمد الشريف مختص في الذهب، "إن أسعار المعدن الأصفر هبطت بعدما بلغت الذروة عند 151 ألف ريال لأول مرة منذ ستة أشهر، حيث جاء الانخفاض جراء رفع الفائدة الأمريكية وارتفاع الدولار"، مضيفا "عادة ما يزيد رفع الفائدة من تكلفة الذهب على التجار، الذين يفضلون الاحتفاظ به لمدة طويلة".

وأشار إلى أن أسعار الذهب ارتفعت تدريجيا من 140 ألف ريال للكيلو إلى 143 ألفا ومنها إلى 145 ثم 150 ألفا لتصل إلى ذروتها عند 151 ألفا، وذلك قبل رفع أسعار الفائدة الأمريكية الذي عادة ما يحدد اتجاه أسعار الذهب.

من جهته، أكد صالح سلمان مختص في الذهب، أن ارتفاع الدولار ورفع الفائدة الأمريكية، انعكس على أسعار الذهب ودفعها إلى التراجع، موضحا أن العوامل التي دفعت الذهب إلى صعود لم تكن داعمة له كما هو مأمول ولم توقف تذبذبه.

بدوره، قال صالح محفوظ مختص في الذهب، "إن الحذر يعد السمة التي تطغی علی التجار والمستثمرين في الذهب إثر التخوف بما قد يطرأ علی السوق من تغير في أسعار الذهب".

وتوقع تراجع حجم الطلب على المعدن الأصفر خلال هذه الفترة، موضحا أن ضعف العملة الأمريكية يصب في مصلحة أسعار الذهب ويدعمها.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 1.7 في المائة إلى 1242.99 دولار للأوقية، لكنه مرتفع بنحو 1 في المائة هذا الأسبوع فيما سيكون رابع مكسب أسبوعي له. وانخفضت الفضة 1 في المائة إلى 14.62 دولار للأوقية، لكنها ارتفعت بنحو 0.4 في المائة منذ بداية الأسبوع.

ونزل البلاتين 1 في المائة إلى 785.74 دولار للأوقية، لكنه اتجه إلى تحقيق مكسب أسبوعي للمرة الأولى في سبعة أسابيع.

في حين تخلى اليورو عن مكاسبه التي حققها في وقت مبكر من أمس، وتراجع بعدما فشل المتعاملون في دفع العملة الأوروبية الموحدة فوق مستوى مهم للسوق، وسط مراهنات كبيرة على المشتقات، قادت الدولار إلى الارتفاع.

وانخفض اليورو 0.2 في المائة إلى 1.1423 دولار ونحو 0.5 في المائة دون أعلى مستوى خلال اليوم، والذي بلغ الذروة خلال التعاملات المبكرة في لندن عند 1.1474 دولار.

وعزز هبوط اليورو مكاسب الدولار الذي ارتفع 0.3 في المائة مقابل سلة عملات منافسة عند 96.58. وعلى الرغم من ارتفاع الدولار، ظلت العملة الأمريكية على مسار تسجيل أكبر هبوط أسبوعي في أربعة أشهر.

وفشلت العملة الأوروبية الموحدة في كسر حاجز متوسط الحركة في مائة يوم بعدما هبطت دونه في أيلول (سبتمبر) الماضي.

واختبر اليورو تلك المستويات في مناسبتين خلال منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهذا الأسبوع، قبل أن يعاود الهبوط. وهذا المستوى عند 1.14844 دولار أمس.

واستفادت عملة الملاذ الآمن الين الياباني من توتر المعنويات، واستقرت على نطاق واسع مقابل الدولار عند 111.21 ين.