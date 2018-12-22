هيكلة الاستخبارات .. علانية التطوير وكفاءة التقنين

بينما استنزف الكارهون لهذه البلاد مخزون عدائهم وقديم حقدهم بلا طائل بحجة مقتل الصحافي جمال خاشقجي رحمه الله. لم تتوقف خطى الإصلاح الحكومي السعودي من أجل ضمان عدم تكرار الخطأ الشنيع، بإقرار لجنة هيكلة جهاز الاستخبارات التي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حزمة من التوجيهات النافذة.

أربع نقاط إجرائية عاجلة أعلنت أمام الرأي العام استتباعا للشفافية الحكومية ذاتها التي أقرت حل الجهاز بأكمله علنا وتقديم المسؤولين عن الحادثة للقضاء، في وقت قد تميل فيه كثير من الحكومات للتعامل مع هذا الجهاز الحساس بسرية مقصودة ومبررات أمنية جاهزة.

ولكن عجلة الإصلاح الحكومي السعودي الشامل بكامل مبادراتها وبرامجها المعنية برضا المواطن وجودة حياته كانت قد انطلقت باتجاه رؤية البلاد الجديدة حتى قبل هذه الحادثة الأليمة، التي لم تنل ظلالها السوداء من وتيرة التقدم والتحديث بقدر ما أكدت على ضرورته وحتميته،

لينبثق من وسط عتمة الدعاية المغرضة نور الرغبة الحكومية الصادقة في تطوير المؤسسات الحكومية بلا استثناء وعلى رأسها الأمنية والاستخبارية، فضلا عن استقطاب وتمكين الكفاءات القادرة على مواكبة رؤية عميقة وصادقة طموحها عنان السماء.

والمتأمل لطبيعة الإدارات العامة المستحدثة يقرأ بين سطور وظائفها الجديدة عمل لجنة مكلفة استطاعت وضع اليد مباشرة على مكامن الفجوات المؤسسية التي أوقعت الجهاز في هذا الخطأ الجسيم وبدات عمليا بالعلاج لعودة الجهاز بقوة وفعالية.

إذ تم استحداث إدارات عامة متصلة - منفصلة قادرة على سد الفجوات التي يمكن لتجاوز السلطات الفردية النفاذ من خلالها، مع التشديد مجددا على تماشي الإجراءات مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان العامة لضمان خلو المهمات من أي اجتهادات ظرفية زمانية أو مكانية وارد حدوثها.

لذلك جاءت التوجيهات العاجلة محكمة وتغطي كثيرا من الجوانب القريبة والبعيدة المدى بدءا من استحداث إدارة عامة للاستراتيجية والتطوير للتأكد من توافق العمليات مع استراتيجية الرئاسة واستراتيجية الأمن الوطني وربطها برئيس الاستخبارات العامة، واستحداث إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخبارية وفقا للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وربطها برئيس الاستخبارات العامة، إضافة إلى استحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية لتقييم العمليات والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة، وصولا إلى تفعيل لجنة النشاط الاستخباري ووضع آلية لمهامها التي تهدف إلى المراجعة الأولية واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات.

ويبقى التنفيذ الجيد والمحاسبة شرطان لازمان لإنجاح أي عمل، وهو ما ترجوه الحكومة بخطواتها الإصلاحية المتعاقبة، كما يرجوه المواطن بوصف ما حدث جريمة جنائية داخلية، وإن حاول البعض تسيسها واللعب على أوتار إنسانيتها بغرض إثارة الفتنة بين أفراد شعب أعلنها في وجه المغرضين المضللين مرارا وتكرارا قيادتنا وبلادنا خط أحمر.