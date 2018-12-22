النفط يعمق خسائره الأسبوعية بنحو 10 % .. أدنى مستوى في 15 شهرا

هبطت أسعار النفط أمس لأدنى مستوياتها منذ الربع الثالث من عام 2017، مسجلة خسائر بأكثر من 10 في المائة في أسبوع، حيث أبقت تخمة المعروض عالميا المستثمرين في حالة عزوف قبيل عطلة طويلة.

بحسب "رويترز"، انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 77 سنتا دون 53.58 دولار للبرميل، مسجلا أدنى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2017، قبل أن يرتفع ليجري تداوله عند نحو 53.75 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 10.8 في المائة هذا الأسبوع.

في المقابل، ارتفع الخام الأمريكي الخفيف 35 سنتا إلى 46.28 دولار للبرميل، لكنه تراجع 10.8 في المائة هذا الأسبوع.

وقاد الهبوط استمرار تخمة المعروض، حيث برزت الولايات المتحدة كأكبر منتج للخام بفضل ما تحقق من نجاح في قطاع النفط الصخري.

وتضخ الولايات المتحدة حاليا 11.6 مليون برميل يوميا من الخام، وهو ما يجعلها في مركز الصدارة بين المنتجين الكبار.

واتفق المنتجون في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" على خفض الإنتاج سعيا إلى رفع الأسعار.

وفي مسعى لإظهار الالتزام بخفض المعروض، تخطط "أوبك" لنشر جدول يفصل حصص خفض إنتاج أعضائها وحلفائها، وفقا لما ذكره الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو.

وأشار باركيندو إلى أنه بغية تحقيق هدف خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا، فإن الخفض الفعلي للدول الأعضاء سيبلغ 3.02 في المائة.

ويتجاوز ذلك النسبة التي نوقشت بادئ الأمر عند 2.5 في المائة، مع سعي "أوبك" إلى استيعاب الدول المعفاة من الخفض، إيران وليبيا وفنزويلا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية، عن ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، قوله "إن بلاده ملتزمة بخطط لخفض إنتاجها النفطي بمقدار 228 ألف برميل يوميا، بما يتماشى مع اتفاق "أوبك +".

ونقلت وكالة إنترفاكس عن نوفاك أيضا أن منتجي النفط الروس أكدوا جاهزيتهم لخفض إمدادات الخام.

وأضاف نوفاك أن "جميع منتجي النفط الذين وافقوا على اتفاق لخفض الإنتاج سيواصلون مراقبة الأسعار"، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن اجتماعا طارئا بين "أوبك" ومنتجين من خارجها ضروري.

وكان باركيندو قد حث وزراء النفط على أن "يصدروا إعلانات إيجابية" تجدد التأكيد على التزام بلادهم بتنفيذ القرارات المتفق عليها.

وأسعار النفط منخفضة بأكثر من 30 في المائة من مستوى ذروة سجلته في تشرين الأول (أكتوبر)، وذلك بفعل مخاوف من أن ينخفض الطلب على النفط بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وإشارات على تخمة في المعروض من الخام.

وردا على طلب للتعليق على هبوط أسعار النفط واحتمال عقد اجتماع استثنائي بين منظمة أوبك ومنتجي نفط آخرين، أبلغ نوفاك الصحافيين "أعتقد أنه يجب علينا أن نراقب، ونهاية العام ليست مؤشرا".

وتوقع رئيس وكالة الطاقة الدولية أن يغير إنتاج النفط الأمريكي التوازن في أسواق الخام في الفترة المقبلة.

وقال فاتح بيرول أمس، "إن إجمالي إنتاج الولايات المتحدة من النفط قد يعادل تقريبا إنتاج روسيا والسعودية معا بحلول عام 2025".

وتابع أن "النزاعات التجارية بين بعض الدول والتطورات في الشرق الأوسط إلى جانب الانخفاض الحاد في إنتاج فنزويلا النفطي دعموا التقلبات الملحوظة في سوق النفط".

لكن المسألة الرئيسية التي ستؤثر بشدة في أسواق النفط العالمية ستكون النمو السريع في النفط الصخري الأمريكي، حسبما أفاد "بيرول".

وأشار إلى أنه يرى انخفاضات جادة في أسعار النفط، مستبعدا زيادة كبيرة في الأسعار على المدى القصير.

واستقر إنتاج الولايات المتحدة من النفط خلال الأسبوع الماضي عند ثاني أعلى مستوياته على الإطلاق، مع هبوط صافي الواردات الأمريكية من الخام.

وبحسب التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن إنتاج النفط في الولايات المتحدة سجل 11.6 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، وهي نفس مستويات الأسبوع السابق له.

ويعتبر إنتاج الولايات المتحدة النفطي عند هذا الرقم هو ثاني أعلى مستوى مسجل في التاريخ بعد القمة القياسية المسجلة عند 11.7 مليون برميل يوميا.

وشهدت الصادرات والواردات الأمريكية من النفط تغييرات طفيفية خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت كلتاهما بمقدار 51 و30 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع المنقضي على الترتيب لتسجلا 2.325 و7.423 مليون برميل يوميا على التوالي.

وتسبب الفارق بين صادرات وواردات الولايات المتحدة النفطية في تراجع صافي الواردات الأمريكية من الخام بمقدار 21 ألف برميل يوميا إلى 5.098 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وواصلت المخزونات الأمريكية، الهبوط للأسبوع الثالث على التوالي، حيث تراجعت بنحو 500 ألف برميل في الأسبوع الماضي إلى 441.5 مليون برميل.

إلا أن مخزونات البنزين الأمريكية ارتفعت بمقدار 1.8 مليون برميل في نفس الأسبوع.

في المقابل، تراجعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأكثر من تقديرات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب البيانات، فقد هبطت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بمقدار 141 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 2773 مليار قدم مكعبة.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 136 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي.

وتراجعت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بنحو 697 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

وارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم كانون الثاني (يناير) بنسبة 1.7 في المائة إلى 3.79 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.