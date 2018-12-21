بنك يوني كريديت يعتزم بيع أصول عقارية بقيمة 1.1 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة إن بنك "يوني كريديت" الإيطالي يعتزم بيع حصة قيمتها مليار يورو (1ر1 مليار دولار) من الأصول العقارية في ألمانيا كجزء من خطته لتعزيز رأسماله.وأضافت المصادر أن البنك الإيطالي يبحث مع شركة "كوشمان أند فيكفيلد" بيع المباني الإدارية وفروع البنوك التابعة لبنك "هيبو فيرينس بنك" (إتش.في.بي) الفرع الألماني للبنك الإيطالي.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الصفقة تتضمن حوالي 30 أصل عقاري، وأنه من المقرر أن يبدأ تنفيذها رسميا خلال الشهر المقبل.من ناحيته، قال "ستيفانو جيرولا" مدير محفظة الاستثمار في شركة "أليكانتو كابيتال الموجودة في مدينة ميلانو الإيطالية، إن هذه الصفقة تمثل "نبأ سار حيث ستحسن الموقف الرأسمالي للبنك، مع تراجع معدلاته الرأسمالية في ظل استثماراته في السوق التركية.. بيع الأصول العقارية في ألمانيا سيكون قرارا حكيما"، في ظل اقتراب الأسعار من مستوياتها القياسية.كان "جان بيير موستيه" الرئيس التنفيذي لبنك "يوني كريديت" قد بدأ التحرك لتعزيز الوضع الرأسمالي للبنك بعد إعلانه المفاجئ انخفاض قيمة فرعه التركي بواقع 850 مليون يورو (971 مليون دولار)، إلى جانب مخصصات تغطية الغرامات المتعلقة المرتبطة بالعقوبات الأمريكية التي أعلنت في الشهر الماضي.ويعتبر التخلص من بعض الأصول العقارية بما في ذلك تخفيضات إضافية في الإنفاق، من بين الإجراءات التي أعلنها "موستيه" في نوفمبر الماضي لحماية رأسمال البنك.وقالت مصادر مطلعة أيضا أن "يوني كريديت" يستهدف بيع نشاط بطاقات الائتمان في النمسا، حيث تجري محادثات مع بنك "إتش.إس.بي.سي هولدنجز" البريطاني لبيع شركة "كارد كومبليت سيرفيس بنك" ومقره في فيينا، حيث تم إرسال المعلومات الخاصة بالشركة النمساوية إلى المشترين المحتملين.