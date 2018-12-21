قالت مصادر مطلعة إن بنك "يوني كريديت" الإيطالي يعتزم بيع حصة قيمتها مليار يورو (1ر1 مليار دولار) من الأصول العقارية في ألمانيا كجزء من خطته لتعزيز رأسماله.
وأضافت المصادر أن البنك الإيطالي يبحث مع شركة "كوشمان أند فيكفيلد" بيع المباني الإدارية وفروع البنوك التابعة لبنك "هيبو فيرينس بنك" (إتش.في.بي) الفرع الألماني للبنك الإيطالي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الصفقة تتضمن حوالي 30 أصل عقاري، وأنه من المقرر أن يبدأ تنفيذها رسميا خلال الشهر المقبل.
من ناحيته، قال "ستيفانو جيرولا" مدير محفظة الاستثمار في شركة "أليكانتو كابيتال الموجودة في مدينة ميلانو الإيطالية، إن هذه الصفقة تمثل "نبأ سار حيث ستحسن الموقف الرأسمالي للبنك، مع تراجع معدلاته الرأسمالية في ظل استثماراته في السوق التركية.. بيع الأصول العقارية في ألمانيا سيكون قرارا حكيما"، في ظل اقتراب الأسعار من مستوياتها القياسية.
كان "جان بيير موستيه" الرئيس التنفيذي لبنك "يوني كريديت" قد بدأ التحرك لتعزيز الوضع الرأسمالي للبنك بعد إعلانه المفاجئ انخفاض قيمة فرعه التركي بواقع 850 مليون يورو (971 مليون دولار)، إلى جانب مخصصات تغطية الغرامات المتعلقة المرتبطة بالعقوبات الأمريكية التي أعلنت في الشهر الماضي.
ويعتبر التخلص من بعض الأصول العقارية بما في ذلك تخفيضات إضافية في الإنفاق، من بين الإجراءات التي أعلنها "موستيه" في نوفمبر الماضي لحماية رأسمال البنك.
وقالت مصادر مطلعة أيضا أن "يوني كريديت" يستهدف بيع نشاط بطاقات الائتمان في النمسا، حيث تجري محادثات مع بنك "إتش.إس.بي.سي هولدنجز" البريطاني لبيع شركة "كارد كومبليت سيرفيس بنك" ومقره في فيينا، حيث تم إرسال المعلومات الخاصة بالشركة النمساوية إلى المشترين المحتملين.
- 16.8 مليار ريال تسويات زكوية على المصارف .. تخفض حقوق المساهمين 2 %
- بنك يوني كريديت يعتزم بيع أصول عقارية بقيمة 1.1 مليار دولار
- النفط يعمق خسائره الأسبوعية بنحو 10 % .. أدنى مستوى في 15 شهرا
- "بنك كونلون" الصيني يوقف تلقي المدفوعات الإيرانية
- ماكرون لمعارضي زيادة ضريبة الوقود: أنتم على حق
- سرقة التكنولوجيا .. ساحة جديدة للحروب التجارية بين واشنطن وبكين
- أكبر مصرف دنماركي يزداد سوءا في 2018
- صفقة هولندية - ألمانية في قطاع الأغذية بمليار دولار
- محكمة فرنسية تفرض غرامة مالية على مجموعة توتال في قضية رشوة في إيران
أخبار الشركات- عالمية
- "تويوتا" تعلن سحب أكثر من 2.4 مليون سيارة هجينة
- "الراجحي" يدفع 5.4 مليار ريال تسوية لمطالبات زكوية من "الزكاة والدخل"
- الملز.. قصة الحي الخالد في الذاكرة السعودية «1»
- 16.8 مليار ريال تسويات زكوية على المصارف.. تخفض حقوق المساهمين 2 %
- وزير الاقتصاد: تخصيص 5 قطاعات حكومية خلال الربع الأول من 2019
- "فوجيتسو" اليابانية تعتزم إغلاق أخر مصنع كمبيوتر في أوروبا عام 2020
- مقرّب لـ «غصن» سلمه إلى الأعداء أثناء صراع خفي في «نيسان»
- وزير الاتصالات: التسوية مع شركات الاتصالات صفقة تاريخية بمليارات الريالات
- لا تغييرات جوهرية في أسعار الطاقة خلال 2019.. و 748 مليارا مبادرات حكومية في 3 سنوات
- مسؤولون في "رينو" و"نيسان" يبحثون عن وسائل أخرى للدفع لغصن
أضف تعليق