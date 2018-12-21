روسيا: ملتزمون بخطط لخفض الإنتاج 228 ألف برميل يوميا

نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الجمعة عن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قوله إن بلاده ملتزمة بخطط لخفض إنتاجها النفطي بمقدار 228 ألف برميل يوميا، بما يتماشى مع اتفاق دولي.ونقلت وكالة إنترفاكس عن نوفاك أيضا قوله إن منتجي النفط الروس أكدوا جاهزيتهم لخفض إمدادات الخام.كان الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو حث وزراء النفط على أن "يصدروا إعلانات إيجابية" تجدد التأكيد على التزام بلادهم بتنفيذ القرارات المتفق عليها.