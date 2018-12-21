الهند تطلب من جونسون آند جونسون وقف استخدام مواد خام في تصنيع بودرة الأطفال

قال مسؤول كبير إن هيئة الرقابة على الأدوية في الهند أصدرت أمرا لشركة جونسون آند جونسون بوقف استخدام المواد الخام الموجودة في اثنين من مصانعها بالبلاد لتصنيع بودرة الأطفال حتى تثبت نتائج الفحص خلوها من مادة الأسبستوس المسببة للسرطان.

وقال المسؤول في الهيئة المركزية للرقابة على الدواء طلب عدم ذكر اسمه إن أمرا مكتوبا أُرسل إلى الشركة الأمريكية لإخطارها بوقف استخدام "كميات ضخمة" من المواد الخام المكدسة في مصنعيها في شمال وغرب البلاد.

كانت الشركة أعلنت يوم الأربعاء أن سلطات الدواء الهندية زارت بعض منشآتها وأخذت "عينات" من بودرة التلك.

وذكرت أيضا أن بودرة التلك التي تنتجها آمنة وتستند إلى تاريخ طويل من الاستخدام الآمن وعقود من الأدلة البحثية والمعملية أجراها باحثون مستقلون ومكاتب مراجعة علمية في أنحاء العالم.

وقال المسؤول إن الهيئة جمعت أيضا عينات من منتجات الشامبو والصابون الخاصة بالأطفال التي تنتجها الشركة كنوع من الفحص الروتيني.

وأضاف "أينما يشك المحققون في وجود تلوث في شيء ما سيأخذون عينات أيضا من (منتجات أخرى) من نفس الشركة".

وقالت الشركة لرويترز إنها تلتزم تماما بالشروط التي حددتها الجهات التنظيمية في الهند في تصنيع واختبار بودرة التلك.

وقالت الشركة في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني "جميع عبوات بودرة التلك في الهند تنتج وتباع حصريا في الهند والأسواق المحيطة التي تشمل سريلانكا وبنجلادش ونيبال وبوتان والمالديف وتلتزم تماما بالمعايير التنظيمية التي حددتها الحكومة الهندية".