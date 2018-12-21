الإمارات تودع 3 مليارات دولار في المركزي الباكستاني

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عزمها إيداع ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني ..لدعم السياسة المالية والنقدية في جمهورية باكستان الإسلامية. وأوضح صندوق أبوظبي للتنمية في بيان له اليوم أنه سيودع ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني خلال الأيام المقبلة لتعزيز السيولة والاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية لدى البنك . يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية مول ثمانية مشاريع تنموية في باكستان بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار درهم منها 931 مليون درهم على هيئة منح..