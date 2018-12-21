الصين تنفي اتهامات أمريكية وبريطانية بتنفيذ عملية سرقة إلكترونية

نفت الصين اليوم اتهامات أمريكية وبريطانية بأنها نفذت عملية سرقة إلكترونية على نطاق واسع، قائلة إن ذلك "تشهيرا متعمدا" لا أساس له من الصحة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هو تشونيينج: "لم تشارك الحكومة الصينية أو تدعم أي شخص بأي شكل من الأشكال في سرقة الأسرار التجارية". وأضافت أن الاتهامات الأمريكية بأن عملية قرصنة صينية تعود لعام 2006 استهدفت عشرات من الشركات والهيئات الحكومية "أمر سيء للغاية في طبيعته". وتابعت أن الصين قدمت احتجاجًا رسميًا للولايات المتحدة بشأن هذه المزاعم. وأوضحت أن الصين تحث الولايات المتحدة على "تصحيح ممارساتها الخاطئة على الفور ، والتوقف عن تشويه سمعة الجانب الصيني بشأن قضايا الأمن السيبراني (الإلكتروني)". وكان مسؤولون أمريكيون وبريطانيون قالوا يوم الخميس إن الشركات والوكالات الحكومية في الولايات المتحدة وبريطانيا، وما لا يقل عن 10 دول أخرى، هي البرازيل وكندا وفنلندا وفرنسا وألمانيا والهند واليابان والسويد وسويسرا ودولة الأمارات العربية المتحدة، وقعت ضحية لعملية سرقة ضخمة لبيانات نفذها قراصنة صينيون برعاية الدولة الصينية. وأوضح مسؤولون بوزارة العدل الأمريكية إن عملية القرصنة يعود تاريخها إلى عام 2016 واستهدفت عشرات الشركات والهيئات الحكومية، لسرقة أسرار تجارية وحقوق ملكية فكرية وبيانات شخصية.