مقرّب لـ «غصن» سلمه إلى الأعداء أثناء صراع خفي في «نيسان»

في منتصف نيسان (أبريل) الماضي، حل كارلوس غصن في طوكيو، وقد كانت تلك واحدة من زياراته النادرة على نحو متزايد إلى اليابان، في الآونة الأخيرة.

جلس قطب الصناعة مع الصحافيين لإجراء مقابلة شاملة عن خططه لمراجعة الهيكل الرأسمالي ضمن تحالف العملاقين الفرنسي والياباني في صناعة السيارات؛ أي شركتي رينو ونيسان.

لم يكن يبدو عليه أن لديه أدنى فكرة عن خطة أخرى ذات قدرة تدميرية أكبر، تتشكل بصورة سرية داخل شركة نيسان، وتضم مجموعة صغيرة من أقرب مساعديه.

في قلب تلك المجموعة الصغيرة، كان هاري نادا، رئيس مكتب الرئيس التنفيذي المُهذّب، الذي ما زال يعمل كما كان يفعل دائماً عدة أعوام في المقر الرئيس لشركة نيسان في يوكوهاما.

الرجل الماليزي البريطاني البالغ من العمر 54 عاماً، التنفيذي منذ فترة طويلة في الدائرة القانونية، هو إحدى كبار الشخصيات الأقل ظهوراً، إلا أنه يظل الأكثر نفوذا في شركة صناعة السيارات اليابانية.

لطالما كان نادا مخلصاً لغصن، وكان معروفاً بهذا داخل الشركة، لكن بحلول ربيع عام 2018، نجحت محاولات لي ذراع نادا.

سواء حصل ذلك طوعاً أم لا؟ فقد أصبحت كل تلك الرواية بتفاصيلها وتناقاضاتها الآن جزءاً من ذخيرة مجموعة صغيرة، تضم ما يصل إلى خمسة من المسؤولين في شركة نيسان، الذين يحققون سراً في سوء سلوك محتمل من قِبل رئيس مجلس الإدارة، الذي أنقذ فيما مضى المجموعة اليابانية من الانهيار.

منذ الاعتقال المذهل لغصن أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تمت الإشارة إلى نادا في وسائل الإعلام اليابانية بأنه مُبلِغ أو واش.

على أن الحقيقة هي أكثر تعقيداً، كما يقول الأشخاص المعنيون: على مدى 10 أشهر، كانت شركة نيسان قد سقطت في قبضة حرب أهلية – صراع خفي جداً لدرجة أن غصن لم يعرف أنه كان يتم التحقيق فيه، من قِبل الرجل الذي كان يعيش على مرمى حجر من شقته الفاخرة في طوكيو.

تحدثت صحيفة فاينانشيال تايمز مع موظفين سابقين وحاليين في شركة نيسان، ومحامين وأشخاص لديهم علاقات مباشرة مع ممثلي النائب العام، وكثير من الأشخاص الآخرين الذين اطلعوا على التحقيق.

الخلاصة هي أنهم يرسمون صورة لجهود عاصفة، إلا أنها كانت مصممة منذ عدة أشهر للكشف عن الحقيقة خلف سلسلة من المزاعم ضد غصن، أجبرت بعض مساعديه المقربين في النهاية على الانقلاب ضده. هذا أدى إلى الاعتقال وإقالة واحد من أقوى المسؤولين التنفيذيين في قطاع السيارات، الذي لا يزال خلف القضبان في اليابان.

نادا، التنفيذي المحترم والمهذب المخضرم الذي يعمل لدى شركة نيسان منذ 28 عاماً, والذي كان شخصياً مسؤولا أمام اثنين من أحدث رؤسائها التنفيذيين، هو واحد من شخصيتين رئيستين تتعاونان مع ممثلي النائب العام في طوكيو.

لقد قدّم معلومات محورية ساعدت على دعم مزاعم شركة نيسان بأن غصن قلل من أجره، واستخدم أموال الشركة لتغطية نفقات شخصية.

غصن، الذي لا يزال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة رينو، وجريج كيلي، الذي كان يتولى منصب نادا الحالي مباشرة قبل تسليمه له، تم اتهامهما هذا الأسبوع بتهمة تقليل أجر غصن بنحو 44 مليون دولار في المستندات المالية خلال فترة تمتد خمسة أعوام.

تشمل المزاعم الأعوام المالية الثلاثة الأخيرة كذلك، يُزعم فيها أن غصن بمساعدة كيلي، لجأ إلى الغش في الإبلاغ عن التعويضات المؤجلة، التي كان من المقرر تسلمها بعد التقاعد بأكثر من 80 مليون دولار.

كما تم اتهام شركة نيسان أيضاً بالجريمة نفسها. تؤكد الشركة أن غصن، الذي لديه السلطة لتحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة، وكيلي، يده اليمنى، كانا "العقل المدبر" لسوء السلوك، وأن التنفيذيين الآخرين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي هيروتو سايكاوا، لم يكونوا على علم بالأجر الذي تم الإبلاغ عنه بشكل غير سليم، على الرغم من الأسئلة التي أثارتها شركة المحاسبة التي تتعامل معها شركة صناعة السيارات.

نادا، الذي لا يزال في وظيفته، لم يستجب لعدة طلبات بالتعليق. كذلك فإن شركة نيسان، التي رفضت التعليق، لم تجعل نادا متاحاً من أجل إجراء مقابلة.

إضافة إلى كونه رئيس مكتب الرئيس التنفيذي، فإن سيرة نادا على الموقع الإلكتروني للشركة تضعه أيضاً في منصب نائب أول للرئيس، وهو الذي يعد مسؤولاً مباشراً أمام مكتب رئيس مجلس الإدارة، ومكتب الرئيس التنفيذي لتحالف شركتي نيسان ورينو ومكتب الامتثال العالمي ضمن مسؤوليات أخرى.

من غير الواضح متى بدأ نادا يُشكك في القرارات التي اتّخذها غصن وكيلي، على أنه من المعروف في أوائل الصيف من هذا العام، أن نادا كان يُشارك معلومات عن غصن مع كبير المدققين القانونيين الداخليين في شركة نيسان، الذي قاد التحقيق الأولي للشركة قبل أن يقدموا نتائجهم إلى ممثلي النائب العام في اليابان.

قال شخص على دراية بالتحقيقات: "لقد شعر بالقلق من أن ما كان ساكتا عليه طوال زمن، كان سيُصبح أكبر وأكبر" من السكوت ناهيك عن التغطية عليه.

وقال شخص آخر عمل مع نادا: "لقد اكتشف أمورا كثيرة فوق الحد، وكان ذلك حِملاً ينوء به فوق الحد ولا يستطيع أن يحمله وحده".

بدء التحقيق الداخلي بسبب أسئلة كان قد أثارها المدققون عن شركة قائمة في أمستردام أسستها شركة نيسان عام 2010، وتسمى زي أيه كابيتال Zi-A Capital.

كان نادا، أو حسب اسمه الرسمي هيمانت كومار ناداناساباباثي، مُدرجا مع كل من غصن وكيلي، باعتباره أحد أعضاء مجلس إدارة شركة زي أيه Zi-A، التي تلقّت استثماراً بقيمة تزيد على 70 مليون يورو من شركة نيسان.

كيلي، الذي كان في منصب نائب أعلى للرئيس في ذلك الحين، كان قد شرح للجنة التنفيذية في شركة نيسان أنه سيتم استخدام الشركة لاستثمارات رأس المال المغامر. بحلول عام 2011، كانت شركة إرنست أند يونج شين نيهون للتدقيق الخارجي لأعمال شركة نيسان، تستجوب من قبل كبار المسؤولين في شركة صناعة السيارات عن نوع استثمارات شركة زي أيه Zi-A، وذلك وفقاً لأشخاص على معرفة بالمناقشات في ذلك الحين. لقد امتنعت شركة إرنست أند يونج شين نيهون عن التعليق.

ينظر المدعون العامون في طوكيو الآن فيما إذا كان قد تم استخدام شركة زي أيه Zi-A بدلاً من ذلك، لشراء مساكن لغصن في لبنان والبرازيل في عام 2011 وعام 2012.

كانت عائلة غصن تظن أن المساكن المملوكة لشركة نيسان، مساكن شركة تمت الموافقة على شرائها من قِبل الشركة، وذلك وفقاً لأحد الأشخاص المطلعين على طريقة تفكير العائلة.

بعد المعلومات التي جمعها المُدقق الداخلي من نادا، سعوا أيضاً للحصول على تعاون كبير الأمناء الذي كان يعمل مباشرة مع غصن. وغالباً ما كانوا يستشيرون المدعين العامين السابقين لتحديد ما إذا كان هناك سلوك جنائي محتمل في نتائجهم.

وبدأ المُدقق في وقت لاحق مناقشات مع المدعين العامين في طوكيو، الذين أطلقوا تحقيقا من جانبهم.

رفض مكتب المدعي العام في مقاطعة طوكيو التعليق حول ما إذا كان قد أبرم صفقة اعتراف مع موظفي شركة نيسان.

كما كشفت التحقيق الداخلي في شركة نيسان أيضاً عن عدد من الادعاءات الأخرى، بما في ذلك عقد استشاري بقيمة 100 ألف دولار سنوياً بين شقيقة غصن الكبرى وشركة نيسان، وتفاصيل عن محاولات فاشلة من قِبل غصن لتسلم أجره المؤجل، بينما كان لا يزال في منصب الرئيس التنفيذي.

منذ اعتقال غصن، تلقّت شركة نيسان أيضاً عدداً من تقارير المُبلغين التي توضح ادعاءات أخرى لم يتم الإفصاح عنها.

تم عرض النتائج المتعلقة بغصن على سايكاوا. بعد ذلك أصدر الرئيس التنفيذي لشركة نيسان تعليماته لكبير الإداريين للامتثال لإطلاق تحقيق خاص بالشركة، ما أدى إلى إقالة غصن من منصب رئيس مجلس الإدارة في الثاني والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

لم نستطع الوصول إلى محامي غصن في طوكيو، موتوناري أوتسورو، للتعليق على الأمر، لكن غصن كان قد نفى في السابق أمام المدعين العامين في طوكيو، أنه قام عمداً بتقليل أجره في المستندات المالية، وذلك وفقاً لهيئة الإذاعة اليابانية إن إتش كيه NHK. وقال محامي كيلي، يويتشي كيتامورا، إنه يعتقد أنه ستتم إثبات براءة كيلي عند المحاكمة.