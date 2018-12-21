16.8 مليار ريال تسويات زكوية على المصارف .. تخفض حقوق المساهمين 2 %

أعلنت المصارف السعودية تسويات المطالبات الزكوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات المالية السابقة حتى نهاية العام الماضي 2017.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، بلغت التسويات الزكوية على المصارف السعودية 16.8 مليار ريال ستدفعها للهيئة، فيما أثرها في حقوق المساهمين 11.25 مليار ريال.

وتخفض هذه التسويات للمطالبات الزكوية حقوق المساهمين بنسبة 2 في المائة، في وقت بلغت فيه حقوق المساهمين للمصارف السعودية بنهاية الربع الثالث نحو 570.6 مليار ريال.

ونتجت هذه التسويات بعد مطالبات إضافية لهيئة الزكاة والدخل من المصارف نتيجة لاختلاف حساب الوعاء الزكوي بين الجهتين، حيث لا تسمح الهيئة بخصم بعض الاستثمارات طويلة الأجل وإضافة القروض طويلة الأجل والوديعة النظامية والإيجار التمويلي لغرض احتساب الوعاء الزكوي، ما أدى إلى زيادة مبلغ الزكاة عند احتساب الوعاء الزكوي.

ومن المرجح أن المصارف قد جنبت مخصصات لمقابلة تلك المطالبات.

ومن بين الـ 12 مصرفا، جاءت تسوية المطالبات الزكوية لتخفض حقوق المساهمين لدى تسعة مصارف "الراجحي، الاستثمار، البلاد، سامبا، ساب، الرياض، الفرنسي، الجزيرة، والأول"، فيما سترفعها لدى "العربي الوطني" و"الأهلي التجاري"، ومحايدا "بدون تأثير" لدى مصرف الإنماء نتيجة لعدم وجود مطالبات زكوية على المصرف.

وبحسب نسبة التأثير في حقوق المساهمين، تصدر مصرف الراجحي بقية المصارف، إذ ستخفض التسوية حقوق المساهمين بنسبة 10.4 في المائة بما يعادل 5.4 مليار ريال، في وقت بلغت فيه حقوق المساهمين بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 52 مليار ريال.

تلاها بنك الاستثمار، إذ ستخفض حقوق المساهمين بنسبة 5.4 في المائة بما يعادل 775 مليون ريال، في وقت بلغت فيه حقوق المساهمين بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 14.3 مليار ريال.

على الجانب الآخر، جاء البنك العربي الوطني أكثر المستفيدة، حيث سترفع حقوق المساهمين بنسبة 4.5 في المائة بما يعادل 1.1 مليار ريال، في وقت بلغت فيه حقوق المساهمين بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 24.7 مليار ريال.

والبنك الآخر الذي تأثر إيجابا هو البنك الأهلي التجاري، حيث سترفع حقوق مساهميه بنسبة 0.2 في المائة بما يعادل مليون ريال، في وقت بلغت فيه حقوق المساهمين بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 65.5 مليار ريال.

أما عن الترتيب بحسب قيمة التسويات، فجاءت كما يلي، الراجحي "5.4 مليار ريال"، الرياض "2.97 مليار ريال"، سامبا "2.3 مليار ريال"، ساب "1.6 مليار ريال"، الفرنسي "1.5 مليار ريال"، استثمار "775 مليون ريال"، العربي الوطني "645 مليون ريال"، الجزيرة "552 مليون ريال".

يليها البلاد "393 مليون ريال"، الأول "374 مليون ريال"، الأهلي التجاري "183 مليون ريال"، الإنماء "لم يترتب على التسوية سداد المصرف أي مبالغ وذكر المصرف أن هناك تأثيرا إيجابيا غير جوهري في حقوق المساهمين وسيكون للمصرف رصيد دائن لدى الهيئة".

*وحدة التقارير الاقتصادية