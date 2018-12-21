بفعل الحرب التجارية مع واشنطن .. النمو الصيني في 2018 الأضعف خلال 28 عاما

رجح البنك الدولي في تقرير نشر أمس تباطؤ النمو الاقتصادي للصين إلى 6.2 في المائة في 2019 من 6.5 في المائة متوقعة للعام الحالي مع تنامي العوامل المعاكسة بفعل النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.

وبحسب "رويترز"، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي للصين في 2018، وهو الأضعف في 28 عاما، دون تغيير عن نيسان (أبريل).

وقال البنك في أحدث تقييم لثاني أكبر اقتصاد في العالم "بالنظر للمستقبل، سيكون التحدي الأساسي للسياسة في الصين هو مواجهة العوامل المعاكسة المتصلة بالتجارة ومواصلة جهود الحد من المخاطر المالية في الوقت نفسه".

وأضاف التقرير أن الاستهلاك سيظل المحرك الرئيس لاقتصاد الصين حيث يؤثر ضعف نمو الائتمان على الاستثمار كما يؤثر تباطؤ الطلب العالمي وزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على صادرات بكين.

وأشار إلى أنه "لتحفيز الاقتصاد، يمكن للسياسة المالية أن تركز على تعزيز استهلاك الأسر أكثر من البنية التحتية"، معتبرا أن لدى الصين مجالا لخفض الضرائب على الشركات بدرجة أكبر.

وتباطأ النمو في أكبر اقتصاد آسيوي إلى 6.5 في المائة في الربع الثالث من العام وهي أضعف وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية.

وتظهر المؤشرات أن قوة الدفع ستتبدد أكثر على الأرجح في الربع الحالي والعام المقبل حيث كشفت بيانات الأسبوع الماضي عن ضعف مفاجئ في إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في تشرين الثاني (نوفمبر).

وفي تشرين الأول (أكتوبر)، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني في 2019 إلى 6.2 من 6.4 في المائة وأبقى على توقعاته للعام الحالي دون تغيير.

إلى ذلك، قالت وزارة التجارة الصينية أمس إن هناك خططا لعقد مزيد من محادثات التجارة مع الولايات المتحدة في كانون الثاني (يناير)، مضيفة أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بخصوص ترتيبات المفاوضات في أحدث مكالمة هاتفية على مستوى نائب الوزير.

وأفاد قاو فنج المتحدث باسم الوزارة للصحافيين خلال إيجاز دوري أن فرص التعاون التجاري بين البلدين ضخمة وأن طبيعة التعاون الذي يعود بالنفع على الطرفين معا لن تتغير.

وأضاف فنج، أن بلاده رحبت بإرجاء رفع الرسوم الجمركية من الجانب الأمريكي بينما ستخفض بكين الرسوم الجمركية على السيارات الأمريكية وفقا لتوافق الآراء الذي تم التوصل إليه في محادثات سابقة.