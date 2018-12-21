برعاية خادم الحرمين .. انطلاق «الجنادرية 33» تحت عنوان «وفاء وولاء»

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد عصر اليوم الخميس حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ 33 الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني بالجنادرية تحت عنوان "وفاء وولاء". ولدى وصول الملك إلى مقر المهرجان بالجنادرية كان في استقباله الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض والأمير محمد بن عبدالرحمن نائب أمير منطقة الرياض والأمير خالد بن عياف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة والأمير محمد بن عياف المشرف العام على مهرجان الجنادرية وعبدالمحسن التويجري نائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان وعدد من المسؤولين.

بعد ذلك استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الشيخ نواف الأحمد ولي عهد الكويت والشيخ عبدالله بن حمد الممثل الشخصي لملك البحرين والشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي في الامارات والسيد شهاب بن طارق مستشار سلطان عمان إثر ذلك عزف السلام الملكي وبعد أن أخذ الملك وضيوفه مكانهم في المنصة الرئيسة للحفل تليت آيات من القرآن الكريم. ثم بدأ سباق الهجن السنوي الكبير كما أدت مجموعة من الفرق عروضا شعبية. وبعد نهاية سباق الهجن السنوي الكبير، سلم خادم الحرمين الشريفين الجوائز للفائزين الخمسة الأوائل في السباق.



وقد جاءت نتائج السباق على النحو التالي : المركز الأول : الهجن "هداج" لمذكر القرشي - المركز الثاني : الهجن "عجلان" لجابر المري - المركز الثالث : الهجن "مبدع" لسفر الشريف - المركز الرابع : الهجن "فلاح" لسامر المري - المركز الخامس : الهجن "الظافر" لخالد القرشي. بعد ذلك أدى خادم الحرمين الشريفين والحضور صلاة المغرب. ثم شرف الملك والجميع مأدبة العشاء التي أقيمت بهذه المناسبة.

ثم شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وضيوف المملكة، الحفل الخطابي والفني الذي أقيم في القاعة المغلقة في الجنادرية.

وبدأ الحفل بكلمة الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33"، أكد فيها أن مهرجان الجنادرية هو مهرجان الوطن ومحفل الفكر والثقافة موطن التراث والأصالة وملتقى الأدب والإبداع.

وقال : "هنا يا سيدي في قلب الرياض، عاصمة الكرامة والعزة والشموخ التي انطلق منها والدكم الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ورجاله المخلصون، ليضعوا اللبنات الأولى لهذا الوطن المعطاء، هنا نسترجع ماضينا العريق في الجنادرية التي ترمز لوحدة هذا الوطن كياناً وإنساناً ونستلهم من مكوناتها تاريخ هذه الأرض عبقاً وروحاً.

وأضاف "الجنادرية يا سيدي "وفاء وولاء"، "وفاء" لأجيال ولمسيرة طويلة من البناء والكفاح، و"ولاء" ثابت بعمقه وامتداده وصورة مشرقة لتاريخ الأجداد وتراثهم وثقافتهم.

وأضاف، إنه لـمن حُسن الطالع أن يأتي تشريفكم لأبنائكم في مهرجان الجنادرية تزامناً مع الذكرى الرابعة لبيعتكم مليكاً وقائداً ورمزاً وعزاً لهذا الوطن وهي المناسبة الغالية على قلوبنا وقلوب أبنائكم المواطنين الذين يحملون لكم يا سيدي مشاعر الحب والوفاء والولاء لتتوالى صور الترابط ومشاهد التلاحم بينكم وبين شعبكم الوفي المخلص معززةً النهج الذي سارت عليه هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس رحمه الله".

وقال وزير الحرس الوطني إن المهرجان يتخطى حدود الزمان بشمولية أنشطته للحاضر والمستقبل، ويتجاوز حدود المكان، متنقلاً من المحلية إلى الإقليمية والعالمية، عبر ما يطرحه في فعالياته الثقافية من موضوعات إقليمية وعالمية، يشارك فيها صفوة المفكرين والمثقفين من شتى دول العالم، ويسرني في هذا المقام أن أرحب بهم ضيوفاً أعزاء في حضرة ملكنا وباني نهضتنا حفظه الله، كما أرحب بالدولة الضيف لهذا العام جمهورية إندونيسيا الشقيقة، التي نعتز بمشاركتها لما تمثله من ثقل حضاري كبير وتاريخ عريق وما تزخر به من موروث إنساني ثري مما يسهم في تعزيز العلاقات الوثيقة والمتينة بين البلدين الكبيرين قيادة وشعباً.

عقب ذلك ألقت الوزيرة المنسقة للتنمية البشرية والثقافية بالجمهورية الإندونيسية بوان مهاراني كلمة أعربت خلالها باسمها ونيابة عن حكومة وشعب جمهورية إندونيسيا عن خالص امتنانها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إتاحة الفرصة لتكون جمهورية إندونيسيا ضيف شرف لهذا الحدث الوطني المرموق.

وقالت: إن هذه المنحة ما هي إلا منحة قيمة موهوبة لحكومة وشعب إندونيسيا احتفاءً بحلول العصر الذهبي للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وهو عصر السعونوسية، أي السعودية وإندونيسيا ، خصوصاً بعد الزيارة التاريخية للملك سلمان بن عبدالعزيز إلى إندونيسيا عام 2017 التي أعطت زخماً سياسياً قوياً في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضافت : إن مهرجان الجنادرية مناسبة سنوية تجمع ثراء التراث الثقافي للمملكة العربية السعودية وفرصة سانحة للتعمق بمعرفة كل جانب من جوانب الثقافة في المملكة، مؤكدة عزم الحكومة الإندونيسية استغلال فعاليات هذا المهرجان على النحو الأمثل في إبراز ثراء تراثها الثقافي تحت شعار "الوحدة في التنوع من أجل تعزيز الاعتدال والسلام العالمي ".

وأوضحت أن إندونيسيا يوجد فيها أكثر من 17 ألف جزيرة ويبلغ عدد سكانها أكثر من 260 مليون نسمة، وتستوعب أكثر من 714 مجموعة رقية بثقافاتها ولغاتها المختلفة، وشعارها الوطني " الوحدة في التنوع " الذي يعبر عن التنوع الشديد الذي يشكل البلاد، وأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان المسلمين، إلى جانب احتضانها خمس ديانات أخرى.

وبينت أن جناح بلادها يتضمن إرشيفات تاريخية على شكل صور وفيديوهات للعلاقات الثنائية بين البلدين بما في ذلك الاتصالات بين الشعبين وبالأخص زيارات الأندونيسيين إلى المملكة لأداء الحج والعمرة والدراسة ،بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين قادة البلدين.

وأكدت المنسقة للتنمية البشرية والثقافية بالجمهورية الإندونيسية أن التعاون الثقافي أفضل أداة لمعرفة بعضنا البعض ويمكن تنفيذ هذا التعاون من خلال التبادل الثقافي والفهم المتبادل للأسس الاجتماعية في كل شعب مثل اللغة والعادات والتقاليد الثقافية، آملة أن تحقق مشاركة إندونيسيا في المهرجان التطلعات لفهم الثقافة الإندونيسية ومعرفة التطورات للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، وتأصل العلاقات المتينة بين البلدين لتحقيق مستقبل زاهر.