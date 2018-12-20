"فيس بوك" يزيل صفحات وحسابات وهمية قبل انتخابات بنجلاديش

أعلن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الخميس، أنه أزال صفحات وحسابات لنشر محتوى مناهض للمعارضة قبيل الانتخابات البرلمانية في بنجلادش المقررة في 30 ديسمبر الجاري.

وقال ناثانيل جليشر ، مدير سياسة الأمن الإلكتروني لدى الموقع، في بيان صحفي: "لقد أزلنا اليوم تسع صفحات وستة حسابات على موقع "فيس بوك " تستهدف الانخراط في سلوك متناسق غير موثق على منصتنا في بنجلاديش".

وقال البيان " صممت هذه الصفحات لتبدو وكأنها منافذ إخبارية مستقلة، وقد نشرت محتوى مؤيدا للحكومة ومناهضا للمعارضة."

وأضاف البيان :"تحقيقنا يشير إلى أن هذا النشاط له صلة بأفراد مرتبطين بحكومة بنجلاديش."

ووفقا لبيان موقع التواصل الاجتماعي فإنه تم إنفاق نحو 800 دولار على الإعلانات، التي كان أول ظهور لها في يوليو عام 2017 وكان الأخير في نوفمبر عام 2018 - وأن إحدى الصفحات لديها 900ر11 متابع.

وقال جليشير في البيان "هذا السلوك غير مسموح به على "فيسبوك" وفقا لسياسة إساءة التمثيل الخاصة بنا؛ لأننا لا نريد أن يقوم بعض الأفراد أو المنظمات بإنشاء شبكات من الحسابات لتضليل الآخرين بشأن هويتهم أو ما الذي يفعلونه."

