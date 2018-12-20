"بنك الجزيرة" يدفع 551 مليون ريال تسوية لمطالبات زكوية من "الزكاة والدخل"

أعلن بنك الجزيرة عن أنه قد تم الاتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية للسنوات المالية السابقة وحتى نهاية السنة المالية 2017 مقابل دفع مبلغ قدره 551.497.746 ريال. ويود بنك الجزيرة أن يوضح أن التسوية سينتج عنها تغير حقوق المساهمين انخفاض بمبلغ 551.497.746 ريال. كما أن التسوية سوف تشمل السنة المالية 2018 وسيفصح بنك الجزيرة عن المبلغ المستحق عنها في القوائم المالية لاحقا.